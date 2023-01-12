Beşiktaş için forvet transferi iddiası: Alfredo Morelos!

BEŞİKTAŞ'IN TUTUMU NE OLACAK?

Siyah beyazlılar, Morelos ve Glasgow Rangers ile 'makul fiyatta' anlaştığı taktirde, golcü futbolcuyu renklerine katmak için resmi girişimlere başlayacak. Beşiktaş ile beraber Morelos'u, Meksika kulübü Tigres de istiyor.