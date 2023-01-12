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Beşiktaş için forvet transferi iddiası: Alfredo Morelos!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların, Weghorst'un ayrılığı sonrası Aboubakar ve Boupendza'ya kanca attığı bilinirken, İskoç basınından sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Beşiktaş, Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'u listesine aldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:43 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 17:06
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Beşiktaş için forvet transferi iddiası: Alfredo Morelos!

Weghorst'un Manchester United'a imza atması beklenirken Beşiktaş, rotasını golcü transferine çevirmişti.

Beşiktaş için forvet transferi iddiası: Alfredo Morelos!

Bu bağlamda siyah beyazlılar, Vincent Aboubakar ve Aaron Boupendza'ya kanca atmıştı. Öte yandan konuya ilişkin, sürpriz bir iddia da İskoç basınından geldi.

Beşiktaş için forvet transferi iddiası: Alfredo Morelos!

BEŞİKTAŞ MORELOS'UN PEŞİNDE
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'u transfer takibine aldı. Bununla beraber Beşiktaş'ın, transferde oldukça avantajlı olduğu öğrenildi.

Beşiktaş için forvet transferi iddiası: Alfredo Morelos!

Morelos'un daha önce Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini reddettiği ve yaz transfer sezonundan bu yana, kendisi için işlerin iyi gitmediği bilgisine yer verildi. Morelos'un, Rangers'ta ayrılmak istediği aktarıldı.

Beşiktaş için forvet transferi iddiası: Alfredo Morelos!

BEŞİKTAŞ'IN TUTUMU NE OLACAK?
Siyah beyazlılar, Morelos ve Glasgow Rangers ile 'makul fiyatta' anlaştığı taktirde, golcü futbolcuyu renklerine katmak için resmi girişimlere başlayacak. Beşiktaş ile beraber Morelos'u, Meksika kulübü Tigres de istiyor.

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