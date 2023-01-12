Beşiktaş için forvet transferi iddiası: Alfredo Morelos!

Weghorst'un Manchester United'a imza atması beklenirken Beşiktaş, rotasını golcü transferine çevirmişti.
Weghorst'un Manchester United'a imza atması beklenirken Beşiktaş, rotasını golcü transferine çevirmişti.
Bu bağlamda siyah beyazlılar, Vincent Aboubakar ve Aaron Boupendza'ya kanca atmıştı. Öte yandan konuya ilişkin, sürpriz bir iddia da İskoç basınından geldi.
BEŞİKTAŞ MORELOS'UN PEŞİNDE
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, Glasgow Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos'u transfer takibine aldı. Bununla beraber Beşiktaş'ın, transferde oldukça avantajlı olduğu öğrenildi.
Morelos'un daha önce Fenerbahçe'den gelen transfer teklifini reddettiği ve yaz transfer sezonundan bu yana, kendisi için işlerin iyi gitmediği bilgisine yer verildi. Morelos'un, Rangers'ta ayrılmak istediği aktarıldı.
BEŞİKTAŞ'IN TUTUMU NE OLACAK?
Siyah beyazlılar, Morelos ve Glasgow Rangers ile 'makul fiyatta' anlaştığı taktirde, golcü futbolcuyu renklerine katmak için resmi girişimlere başlayacak. Beşiktaş ile beraber Morelos'u, Meksika kulübü Tigres de istiyor.