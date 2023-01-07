Josef şoku!

Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtildi. Josef'in yerine ilk de sahaya tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'un görev yapacağı ifade edildi. Stoperde tam iyileşmeyen Saiss'in yerine Tayyip Talha oynayacak.
Beşiktaş'ta Josef de Souza şoku yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtildi. Josef'in yerine ilk de sahaya tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'un görev yapacağı ifade edildi. Stoperde tam iyileşmeyen Saiss'in yerine Tayyip Talha oynayacak.