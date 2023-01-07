Beşiktaş Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Heyecan dolu mücadelede Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelede gol perdesini 28. dakikada Cenk Tosun açtı. Ardından 45+6'da Weghorst skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin 69. dakikasında ise bu kez Kasımpaşa'dan Ahmet Engin skoru 2-1'e getirdi. Bu gollerle beraber maç 2-1 Beşiktaş'ın galibiyeti ile sona erdi. Beşiktaş bu maçın ardından ligde 29 puanla 5. sırada yer aldı.

İŞTE MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

22. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in vuruşunda, kalesini terk eden Mert Günok gole izin vermedi.

28. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Salih Uçan savunmanın üzerinden aşırtarak Cenk Tosun'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

43. dakikada Ben Ouanes'in soldan pasında Beşiktaş savunmasının topa müdahale etmekte gecikmesi sonrasında meşin yuvarlağı önünde bulan Fall'ın ceza sahası girişinden şutunda, kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Masuaku ceza sahası sol çaprazında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topun kaleye girmesine izin vermedi.

45+6. dakikada Beşiktaş'ın 2. golü geldi. Hızlı hücumda Redmond'un ara pasında Weghorst ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul'un kolunun altından giden top ağlarla buluştu: 2-0.

İlk yarıyı Beşiktaş 2-0 önde bitirdi.

69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall ortasını yaptı. Penaltı noktası yakınlarında Ahmet Engin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1



73. dakikada Gedson'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muleka'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere çeldi.



86. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Fall'un yaptığı ortada arka direkte Ben Ouannes'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



89. dakikada sağ taraftan Fall'un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Graovac'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi. Dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.



90+2. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in plase şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

MAÇTAN AYRINTILAR

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇ OLDU

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiytele iç sahada yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.

Başakşehir maçı sonrasında Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa'ya da mağlup etti.

Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son 5 maçında 11 puan topladı.

CENK TOSUN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta göreve başlamasının ardından kadroda yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, 2 haftalık aranın ardından yeniden gol sevinci yaşadı.

Şenol Güneş öncesinde ligde sadece Trabzonspor maçında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta gol sayısını 4'e yükseltti.

HangiKredi Ümraniyespor'a 2 gol atan Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde de siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydederken, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti.

WEGHORST 8. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda 8. golünü kaydetti.

İlk yarının son dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Weghorst, 1 haftalık aranın ardından yeniden gol atmayı başardı.

Hollandalı futbolcu bu sezon, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, İstanbulspor, Atakaş Hatayspor, HangiKredi Ümraniyespor (2) ve Gaziantep FK maçlarında da Beşiktaş adına topu filelerle buluşturan isim olmuştu.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun gol sevinci sırasında kale arkasındaki tribünün önünde veda anlamına gelen şekilde el sallaması ise dikkati çekti.

SALİH UÇAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta 82. dakikada sarı kart gören Salih Uçan cezalı duruma düştü.

Bu sezon 4. sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Salih Uçan bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart görmüştü.

SAISS 63 GÜN SORMA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Romain Saiss, 63 gün sonra savunmadaki yerine döndü.

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyen Saiss, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Tedavisi devam ettiği sürede Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemeyen Faslı oyuncu, 83. dakikada Redmond'un yerine oyuna girerek 2 aylık aranın ardından formasına kavuştu.