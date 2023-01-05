BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Süper Lig'in 17. haftasından bay geçen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı ekip bu süreçte transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de "Takviyeye ihtiyacımız var" sözlerinin üstüne yönetim harekete geçecek.
Beşiktaş, uzun zamandır Fenerbahçe'de istediği forma şansını yakalayamadan Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya çalışıyor.
Sarı-lacivertli ekip ise oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.
Ancak Fenerbahçe, sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamadı.
Sloven orta saha Fenerbahçe'den 1.2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.
Bu talepten ötürü, oyuncuya yol verildi.
Beşiktaş'la görüşme izni çıktı.
Siyah beyazlı kulübün de 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaşması halinde bu kez Fenerbahçe ile görüşeceği belirtiliyor.
Sarı lacivertlilerin 2 milyon euro'ya Zajc'ı bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.
Kulüpler anlaşırsa Zajc devre arasında Beşiktaş'ın yolunu tutacak.
Aksi takdirde sezon sonu bonservissiz olarak kadroya katılacak.
Öte yandan sol bek takviyesi için de Hasan Ali Kaldırım'ın listeye girdiği öne sürüldü.
33 yaşındaki oyuncu Başakşehir'de forma giyiyor.
Beşiktaş, Hasan Ali için de yakın zamanda temaslara başlanabileceği iddia edildi.
Bu sezon 9 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Zajc, 1 gol ve 1 asist kaydetti.
Sloven oyuncunun bonservis değeri 5 milyon euro olarak biliniyor.