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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Süper Lig'in 17. haftasını bay geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılardan transferde son olarak sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş, Fenerbahçeli futbolcu için kolları sıvamış durumda. Yaşanan gelişmeler merakla takip edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Süper Lig'in 17. haftasından bay geçen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Siyah-beyazlı ekip bu süreçte transfer çalışmalarına da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de "Takviyeye ihtiyacımız var" sözlerinin üstüne yönetim harekete geçecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Beşiktaş, uzun zamandır Fenerbahçe'de istediği forma şansını yakalayamadan Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Sarı-lacivertli ekip ise oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Ancak Fenerbahçe, sözleşme uzatma görüşmelerinde sonuç alamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Bundan dolayı Miha Zajc konusunda Beşiktaş'ın önü açıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Sloven orta saha Fenerbahçe'den 1.2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Bu talepten ötürü, oyuncuya yol verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Beşiktaş'la görüşme izni çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Siyah beyazlı kulübün de 28 yaşındaki oyuncu ile masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Beşiktaş'ın oyuncuyla anlaşması halinde bu kez Fenerbahçe ile görüşeceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Sarı lacivertlilerin 2 milyon euro'ya Zajc'ı bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Kulüpler anlaşırsa Zajc devre arasında Beşiktaş'ın yolunu tutacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Aksi takdirde sezon sonu bonservissiz olarak kadroya katılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Öte yandan sol bek takviyesi için de Hasan Ali Kaldırım'ın listeye girdiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

33 yaşındaki oyuncu Başakşehir'de forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza izin çıktı! Beşiktaş ile görüşecek

Beşiktaş, Hasan Ali için de yakın zamanda temaslara başlanabileceği iddia edildi.

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