Fisayo da kim?

İngiltere 3'üncü Lig takımlarından Sheffield Wednesday'de oynayan Fisayo-Dele Bashiru'nin menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmesi Şenol Güneş'i kızdırdı. Güneş, "3 yıldır 3'üncü ligde oynayan bir oyuncunun sözleşmesinin son yılındayken bile 24 maçta sadece 4 maçta 90 dakika oynamasının araştırılması gerek" diyerek teklifi düşünmeden reddetti.
İngiltere 3'üncü Lig takımlarından Sheffield Wednesday'de oynayan Fisayo-Dele Bashiru'nin menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmesi Şenol Güneş'i kızdırdı. Güneş, "3 yıldır 3'üncü ligde oynayan bir oyuncunun sözleşmesinin son yılındayken bile 24 maçta sadece 4 maçta 90 dakika oynamasının araştırılması gerek" diyerek teklifi düşünmeden reddetti.