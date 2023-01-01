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Fisayo da kim?

İngiltere 3'üncü Lig takımlarından Sheffield Wednesday'de oynayan Fisayo-Dele Bashiru'nin menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmesi Şenol Güneş'i kızdırdı. Güneş, "3 yıldır 3'üncü ligde oynayan bir oyuncunun sözleşmesinin son yılındayken bile 24 maçta sadece 4 maçta 90 dakika oynamasının araştırılması gerek" diyerek teklifi düşünmeden reddetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 06:50
Fisayo da kim?
İngiltere 3'üncü Lig takımlarından Sheffield Wednesday'de oynayan Fisayo-Dele Bashiru'nin menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmesi Şenol Güneş'i kızdırdı. Güneş, "3 yıldır 3'üncü ligde oynayan bir oyuncunun sözleşmesinin son yılındayken bile 24 maçta sadece 4 maçta 90 dakika oynamasının araştırılması gerek" diyerek teklifi düşünmeden reddetti.
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