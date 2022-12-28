Valentin Rosier'e transfer teklifi geldi! Beşiktaş yönetiminden yeşil ışık

Süper Lig'de bu sezon beklediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılarda teknik patron Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda ocak ayında takviyeler yapılması bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda teknik patron Şenol Güneş'in raporları doğrultusunda ocak ayında takviyeler yapılması bekleniyor.
Beşiktaş'ta ayrıca takımdan ayrılacak isimlerim de olması bekleniyor.
Asporcom.tr editörü Bora Salgın'ın haberine göre, siyah-beyazlılarda Valentin Rosier'e talipler artıyor.
Son olarak 26 yaşındaki oyuncuya Lille'in talip olduğu aktarılmıştı.
Fransız oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
İtalya Serie A ekibi Monza, Rosier'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Silvio Berlusconi'nin başkanlığı yaptığı İtalyan ekibi, 26 yaşındaki sağ bek için Beşiktaş'a teklifte bulundu.
Beşiktaş'ın ise bu rakamı yükseltmek istediği gelen bilgiler arasında.
Siyah-beyazlılarda disiplinsiz davranışları nedeniyle tepki çeken Rosier'in takımdan ayrılabileceği öğrenildi.
Beşiktaş, Rosier'in bonservisini 4 milyon 800 bin Euro karşılığında almıştı.
Rosier bu sezon siyah-beyazlı formayla 15 karşılaşmaya çıktı.
Fransız sağ bek bu müsabakalarda 1 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.