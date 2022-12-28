Haberler Beşiktaş Valentin Rosier'e transfer teklifi geldi! Beşiktaş yönetiminden yeşil ışık

Valentin Rosier'e transfer teklifi geldi! Beşiktaş yönetiminden yeşil ışık

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda Şenol Güneş ile anlaşamayan ve tecrübeli teknik adamın eleştirilerine maruz kalan Valentin Rosier ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Rosier'e teklif geldiği ifade edilirken, Beşiktaş yönetiminin tavrının 'transfere sıcak bakıyoruz' olduğu kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş'a Rosier için gelen transfer teklifinin ayrıntıları da belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:48
Valentin Rosier'e transfer teklifi geldi! Beşiktaş yönetiminden yeşil ışık

Beşiktaş'ta ayrıca takımdan ayrılacak isimlerim de olması bekleniyor.

Valentin Rosier'e transfer teklifi geldi! Beşiktaş yönetiminden yeşil ışık

Asporcom.tr editörü Bora Salgın'ın haberine göre, siyah-beyazlılarda Valentin Rosier'e talipler artıyor.

Valentin Rosier'e transfer teklifi geldi! Beşiktaş yönetiminden yeşil ışık

Son olarak 26 yaşındaki oyuncuya Lille'in talip olduğu aktarılmıştı.

Valentin Rosier'e transfer teklifi geldi! Beşiktaş yönetiminden yeşil ışık

Monza'nın siyah-beyazlılara önerdiği rakamın 2.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Valentin Rosier'e transfer teklifi geldi! Beşiktaş yönetiminden yeşil ışık

Beşiktaş'ın ise bu rakamı yükseltmek istediği gelen bilgiler arasında.

Valentin Rosier'e transfer teklifi geldi! Beşiktaş yönetiminden yeşil ışık

Siyah-beyazlılarda disiplinsiz davranışları nedeniyle tepki çeken Rosier'in takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

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