Haberler Beşiktaş Masuaku’ya 3 teklif

Masuaku’ya 3 teklif

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku, siyah-beyazlı forma altında son günlerini geçiriyor. Gözden çıkarılan ve yerine takviye düşünülen tecrübeli sol bek de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Hull City ve Olympiakos'un ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncuya yeni bir talip daha çıktı. İtalya Serie A'dan da Spezia Calcio yetkilileri Masuaku'nun temsilcileriyle görüştüğü ve bu tekliflerden sonra futbolcunun ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalinin arttığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Masuaku’ya 3 teklif
Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku, siyah-beyazlı forma altında son günlerini geçiriyor. Gözden çıkarılan ve yerine takviye düşünülen tecrübeli sol bek de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Hull City ve Olympiakos'un ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncuya yeni bir talip daha çıktı. İtalya Serie A'dan da Spezia Calcio yetkilileri Masuaku'nun temsilcileriyle görüştüğü ve bu tekliflerden sonra futbolcunun ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalinin arttığı belirtildi.
DİĞER
35 yıllık dost olan Ragıp Savaş ile Oktay Kaynarca ilk kez aynı dizide!
Farah Zeynep Abdullah'la birlikteliğini sonlandıran Umut Evirgen'in bu kez de Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşadığı öne sürüldü
Kartal av peşinde! Şenol Güneş G.Antep 11'ini belirledi
Toroğlu'dan Jorge Jesus sözleri: Geç kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı
Kartal av peşinde! Şenol Güneş G.Antep 11'ini belirledi
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Aralık)
Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi... Dopdolu adresler tek adreste
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor evinde tekledi Pendikspor evinde tekledi 00:32
Tuzla evinde Altay’a patladı Tuzla evinde Altay’a patladı 00:30
Horoz durmuyor Horoz durmuyor 00:29
Hatay kaçamadı Hatay kaçamadı 00:27
‘Balotelli olmaz ama...’ ‘Balotelli olmaz ama...’ 00:25
Kayseri’den puan silme itirazı Kayseri’den puan silme itirazı 00:22
Daha Eski
Konyaspor seri peşinde Konyaspor seri peşinde 00:21
Şans da bizim yanımızdaydı Şans da bizim yanımızdaydı 00:17
İnan’a Terim desteği İnan’a Terim desteği 00:16
Yiğido nihayet Yiğido nihayet 00:15
Ağaoğlu F.Bahçe maçı sonrası konuştu! Ağaoğlu F.Bahçe maçı sonrası konuştu! 00:14
Ahmet Çakar'dan Meler yorumu: Böylesi kritik bir maçı... Ahmet Çakar'dan Meler yorumu: Böylesi kritik bir maçı... 00:13