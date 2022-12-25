Masuaku’ya 3 teklif

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku, siyah-beyazlı forma altında son günlerini geçiriyor. Gözden çıkarılan ve yerine takviye düşünülen tecrübeli sol bek de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Hull City ve Olympiakos'un ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncuya yeni bir talip daha çıktı. İtalya Serie A'dan da Spezia Calcio yetkilileri Masuaku'nun temsilcileriyle görüştüğü ve bu tekliflerden sonra futbolcunun ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalinin arttığı belirtildi.
Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku, siyah-beyazlı forma altında son günlerini geçiriyor. Gözden çıkarılan ve yerine takviye düşünülen tecrübeli sol bek de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Hull City ve Olympiakos'un ilgilendiği 29 yaşındaki oyuncuya yeni bir talip daha çıktı. İtalya Serie A'dan da Spezia Calcio yetkilileri Masuaku'nun temsilcileriyle görüştüğü ve bu tekliflerden sonra futbolcunun ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalinin arttığı belirtildi.