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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta stoper transferi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Siyah-beyazlılar en son S. Etienne forması giyen ve sezon başından bu yana boşta olan tecrübeli savunmacı Eliaquim Mangala için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Siyah beyazlılar stoper hattına bir takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Hedefteki futbolcu da Eliaquim Mangala.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalara hız verildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Sportif direktör Ceyhun Kazancı bugüne kadar birçok isimle temasa geçti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Kazancı, Mangala için de özel bir çalışma gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Montero ile Welinton'dan memnun olmayan ve 2 oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş, dünyaca ünlü stoperi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

OCAK'TA DÖNÜYOR

Sportif direktör Kazancı'nın görüşmelere hız verdiği Mangala şu an boşta.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

31 yaşındaki Fransız savunmacı için ikna turlarına başlayan Ceyhun Kazancı, deneyimli stoperin transferini bitirerek ligin ikinci yarısında savunmada hocanın eline iyi bir koz vermek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Kazancı, en son St. Etienne forması giyen ve sezon başından beri boşta olan Fransız stoperin Beşiktaş'a deneyimi ve kalitesiyle çok şey katacağı görüşünde.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Ocak ayında yeniden sahalara dönme hazırlığı yapan oyuncu da transferine sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

SAHADA OLMALIYIM

En son Get French Football'a konuşan Mangala, "Planım en kısa sürede bir kulüp bulmak. Futbol benim tutkum. Sahada çok daha fazlasını vermek için motive oldum"

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

"Futbol, olmayı sevdiğim ve sahada olmak istediğim yer" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

45 MİLYON EURO

Mangala 2014-15 sezonunda Porto'dan Manchester City'ye 45 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Büyük beklentilerle İngiliz ekibine gelen oyuncunun kariyeri, o yıldan itibaren büyük bir düşüş yaşamıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Mangala, kariyeri boyunda toplam 350 resmi müsabakada görev yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Bu maçlarda 20 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Ayrıca 13 asist üretti.

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