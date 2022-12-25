TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Mangala ısrarı! İkna turları başladı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah beyazlılar stoper hattına bir takviye yapmayı planlıyor.
Hedefteki futbolcu da Eliaquim Mangala.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah beyazlılar stoper hattına bir takviye yapmayı planlıyor.
Hedefteki futbolcu da Eliaquim Mangala.
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalara hız verildi.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı bugüne kadar birçok isimle temasa geçti.
Kazancı, Mangala için de özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Montero ile Welinton'dan memnun olmayan ve 2 oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş, dünyaca ünlü stoperi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
OCAK'TA DÖNÜYOR
Sportif direktör Kazancı'nın görüşmelere hız verdiği Mangala şu an boşta.
31 yaşındaki Fransız savunmacı için ikna turlarına başlayan Ceyhun Kazancı, deneyimli stoperin transferini bitirerek ligin ikinci yarısında savunmada hocanın eline iyi bir koz vermek istiyor.
Kazancı, en son St. Etienne forması giyen ve sezon başından beri boşta olan Fransız stoperin Beşiktaş'a deneyimi ve kalitesiyle çok şey katacağı görüşünde.
Ocak ayında yeniden sahalara dönme hazırlığı yapan oyuncu da transferine sıcak bakıyor.
SAHADA OLMALIYIM
En son Get French Football'a konuşan Mangala, "Planım en kısa sürede bir kulüp bulmak. Futbol benim tutkum. Sahada çok daha fazlasını vermek için motive oldum"
"Futbol, olmayı sevdiğim ve sahada olmak istediğim yer" ifadelerini kullandı.
45 MİLYON EURO
Mangala 2014-15 sezonunda Porto'dan Manchester City'ye 45 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
Büyük beklentilerle İngiliz ekibine gelen oyuncunun kariyeri, o yıldan itibaren büyük bir düşüş yaşamıştı.
Mangala, kariyeri boyunda toplam 350 resmi müsabakada görev yaptı.
Bu maçlarda 20 gol attı.
Ayrıca 13 asist üretti.
Fransız oyuncu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.
Yıldız stoper daha önce Manchester City, Valencia, Everton gibi takımlarda görev yaptı.