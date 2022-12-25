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GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ - CANLI İZLE (SÜPER LİG) 📺 | BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, BJK maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 14:01 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 14:20
GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ - CANLI İZLE (SÜPER LİG) 📺 | BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. 15. hafta müsabakası Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 25 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantepspor: Günay, Kitsiou, Toşca, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Sagal, Figueiredo

Beşiktaş: Mert, Talha, Welinton, Emrecan, Rosier, Josef, Gedson Umut, Redmond, Weghorst, Cenk

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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