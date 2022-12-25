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Cenk’in 7 senelik hasreti

Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupası maçında 2 gol ve 1 asistle turu getiren Cenk Tosun, Antep deplasmanında da en büyük koz olacak. Kartal'a Gaziantepspor'dan bedelsiz gelen Tosun Paşa, eski takımına karşı 6 maçta tek gol kaydetmişti. 2015'te Beşiktaş'ın deplasmanda 4-0 kazandığı maçta fileleri havalandıran Cenk, yine Antep'te 7 yıllık suskunluğu bitirip galibiyeti getirmeye çalışacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Cenk’in 7 senelik hasreti
Beşiktaş'a Ziraat Türkiye Kupası maçında 2 gol ve 1 asistle turu getiren Cenk Tosun, Antep deplasmanında da en büyük koz olacak. Kartal'a Gaziantepspor'dan bedelsiz gelen Tosun Paşa, eski takımına karşı 6 maçta tek gol kaydetmişti. 2015'te Beşiktaş'ın deplasmanda 4-0 kazandığı maçta fileleri havalandıran Cenk, yine Antep'te 7 yıllık suskunluğu bitirip galibiyeti getirmeye çalışacak.
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