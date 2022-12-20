Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden stoper hattına çevrildi. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim Atletico Madrid forması giyen Felipe için teklif edeceği rakam belli oldu. İşte transferin detayları. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

Ara transfer dönemi için ağırlığı stoper bölgesine veren Beşiktaş'ta bir süre önce listeye Atletico Madrid'li Felipe dahil edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı kulübün savunmaya yapacağı takviye için liste başı oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

İspanyol ekibinde fazla şans bulamamasından dolayı ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı stoper için yapılacak teklifin detayları ortaya çıkmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

Beşiktaş yönetiminin, Felipe için 400 ile 600 bin euro arasında bir rakam önereceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

GÜNCEL DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Sambacıya teklif edilecek senelik ücretin de 900 bin ile 1 milyon euro arasında olacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

Siyah beyazlı kulüp, gelecek hafta resmi temaslara başlamayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

Tam 4 sezondur Atletico Madrid forması giyen Brezilyalı oyuncu bu sezon sadece 3 maçta boy gösterebildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

Öte yandan Felipe ile ülkesinden bir takımın daha ilgilendiği ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

Felipe'nin piyasa değeri 3 milyon euro civarında.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

Felipe kariyerinde Porto, Corinthians, Bragantino, Coimbra-MG ve União Mogi gibi takımlarda da top koşturmuştu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

Tecrübeli oyuncu 2 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

1.90 boyundaki savunmacının kulübüyle olan sözleşmesi 2023'ün haziran ayında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

ÇATLAK SESLER VAR AMA

Öte yandan yönetim içinde küçük ayrımlar olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

Bazı yöneticilerin oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle transferine soğuk baktıkları belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Felipe harekatı! Brezilyalı stopere yapılacak teklif belli oldu

Destekleyenlerin ise "Ara dönemde banko oynayan oyuncuları almak imkansız" diyerek savundukları gelen haberler arasında.

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