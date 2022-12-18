Aaron Martin kapışması

Beşiktaş ile Galatasaray, İspanyol sol bek Aaron Martin için karşı karşıya geldi. İtalyan basını, iki Türk kulübünün de Mainz ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aaron Martin'in menajeri Hector Fernandezile temasta olduğuna dair haber yaptı. Griezmann'ın da menajeri olan Fernandes, Beşiktaş ve G.saray dışında Espanyol'un da devrede olduğunu dile getirdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu kariyerine Espanyol altyapısında başladı. Sırasıyla Mainz ve Celta Vigo formaları giydi. 1.80 boyundaki İspanyol futbolcu, İspanya U21 Milli Takımı'nda da 12 kez forma giydi.