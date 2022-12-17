TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar çalışmalarını sürdürüyor.
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'in iddialı takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer harekatı da devam ediyor.
Eksik mevkilere takviye yapmak isteyen iki ezeli rakip, aynı oyuncunun peşinde. İşte ayrıntılar...
Takvim'in aktardığına göre İtalyan basını Galatasaray ve Beşiktaş'ın Mainz'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek sol beki Aaron Martin için yarış halinde olduğunu yazdı.
Haberde, iki kulübün de Martin'in menajeri Hector Fernandez'le ilk teması kurduğu iddia edildi.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Griezmann'ın da menajeri olan Fernandes'in Martin için İtalyan kulupleri Torino ve Bologna'nın yanı sıra La Liga ekibi Espanyol ile de görüştüğü öğrenildi.
AARON MARTIN KİMDİR?
22 Nisan 1997 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Espanyol altyapısında başladı.
Sırasıyla Mainz ve Celta Vigo formaları giydi.
1.80 cm boyundaki yıldız futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
25 yaşındaki İspanyol futbolcu, İspanya U21 Milli Takımı'nda 12 kez forma giydi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...