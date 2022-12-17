Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

Son dakika transfer haberleri... 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, Aaron Martin'i gündemine aldı. İki ezeli rakibin bu transferde birçok rakibi de var. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 08:13
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

Süper Lig'in iddialı takımlarından Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer harekatı da devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

Eksik mevkilere takviye yapmak isteyen iki ezeli rakip, aynı oyuncunun peşinde. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

Takvim'in aktardığına göre İtalyan basını Galatasaray ve Beşiktaş'ın Mainz'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek sol beki Aaron Martin için yarış halinde olduğunu yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

Haberde, iki kulübün de Martin'in menajeri Hector Fernandez'le ilk teması kurduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

Tuttomercatoweb'in haberine göre Griezmann'ın da menajeri olan Fernandes'in Martin için İtalyan kulupleri Torino ve Bologna'nın yanı sıra La Liga ekibi Espanyol ile de görüştüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

AARON MARTIN KİMDİR?

22 Nisan 1997 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

Profesyonel futbol kariyerine Espanyol altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray Aaron Martin'in peşinde!

Sırasıyla Mainz ve Celta Vigo formaları giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı yorum! "Keşke Güneş'in yanında..."
Süper Lig devinden Mendy sürprizi!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
GSB BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve G.Saray o ismin peşinde! Beşiktaş ve G.Saray o ismin peşinde! 08:13
Çarpıcı yorum! "Keşke Güneş'in yanında..." Çarpıcı yorum! "Keşke Güneş'in yanında..." 07:52
A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! 01:09
Kaplan’ın talihsizliği Kaplan’ın talihsizliği 00:46
Göztepe kendine geldi Göztepe kendine geldi 00:45
Jesus paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı Jesus paylaşılamıyor! Bir talip daha çıktı 00:36
Daha Eski
A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! A. Efes deplasmanda Partizan'a kaybetti! 00:24
Itoudis: Savaşmaya devam edeceğiz Itoudis: Savaşmaya devam edeceğiz 00:07
F.Bahçe'de gündem iç transfer! İşte 5 isimde son durum F.Bahçe'de gündem iç transfer! İşte 5 isimde son durum 00:06
F.Bahçe Beko'ya evinde Baskonia şoku! F.Bahçe Beko'ya evinde Baskonia şoku! 00:05
Itoudis: Savaşmaya devam edeceğiz Itoudis: Savaşmaya devam edeceğiz 00:04
Buruk'tan sakatlık sözleri! Mauro Icardi... Buruk'tan sakatlık sözleri! Mauro Icardi... 23:55