BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Şenol hoca, Dele Alli ve Redmond'un kalitelerinin farkında, tüm amacı bu kaliteyi sahaya yansıtacak ortamı oluşturmak. Bu nedenle her iki oyuncuyla sık sık birebir görüşmeler yapıyor ve kendi döneminde Mario Gomez'in yaptığı çıkışı örnek olarak anlatıyor.