Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le yollarını ayırdıktan sonra adı eski takımı Beşiktaş'la anılan Caner Erkin hakkında konuştu. Usta kalem, siyah-beyazlı takımdaki son durumu ve tecrübeli sol bekin olası transferini yorumladı. İşte o yazı... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 07:46
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

TURGAY DEMİR - THE ENGLISH PATIENTS!

Beşiktaş kampından gelen haberler güzel. Başta Dele Alli ve Redmond olmak üzere tüm oyuncular 'Güneş Sistemi'ne adapte olmak için yoğun bir gayret içindeler.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Şenol hoca için tüm oyuncuların performansının birkaç tık yukarı çıkması çok önemli ama özellikle Dele Alli ve Redmond'un performanslarının yükselmesi Güneş'in şampiyonluk hesaplarının temelini oluşturuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Şenol hoca, Dele Alli ve Redmond'un kalitelerinin farkında, tüm amacı bu kaliteyi sahaya yansıtacak ortamı oluşturmak. Bu nedenle her iki oyuncuyla sık sık birebir görüşmeler yapıyor ve kendi döneminde Mario Gomez'in yaptığı çıkışı örnek olarak anlatıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Her iki İngiliz oyuncu da kendi kariyerlerine meydan okuma konusunda kararlı görünüyorlar. En azından başka seçenekleri olmadığının farkındalar.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Çünkü Güneş kendilerine çok açık bir mesaj verdi; siz isterseniz düştüğünüz yerden kalkabilirsiniz, ben sadece size destek olabilirim. Benim yapacağım iş size forma vermek, sonrası sizde. Gayret gösterirseniz başarırsınız, yeteneğinizin farkına varın ve eski günlerinize dönün! Yoksa ben de size yardımcı olamam.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Muleka ile Gedson da Güneş'in özel ilgi gösterdiği isimlerden. Gedson'un hücuma daha fazla destek vermesi hocanın ondan ilk isteği. Muleka ise joker olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

SİSTEM TEKRARI

Üçlü savunmanın takım üzerindeki etkilerini silmek için antrenmanlarda her zamankinden daha fazla sistem tekrarları yaptıran, taktiklerini anlatmakla yetinmeyip adeta sahanın ortasına çizerek (!) ne istediğini tüm oyunculara ısrarla anlatan Güneş, kamp sonrasında doğru kadro için olmazsa olmazlarını belirleyeceği gibi, hiçbir şekilde faydalanmayacağı oyuncuları da belirlemiş olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Ondan sonra Gaziantep maçıyla birlikte başlayacak lig maratonunda yaşanacaklar ise devre arasındaki transfer stratejisini belirleyecek. Gidenler de olacak, gelenler de.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Bir sol bek ve bir kanat oyuncusu acil ihtiyaçlar olarak listenin ilk sırasında duruyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Bu vesileyle şunu da belirtelim ki, dönmek isteyen Caner Erkin'in şartları çok uygun olsa da taraftar bazındaki tepkiler ve oyuncunun Karagümrük'teki performansı kafalarda soru işareti bırakıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Bu transfer olur mu derseniz, uygun şartlarda daha iyi bir sol bek bulunamazsa Caner Erkin'in olma ihtimali yükselir, diyebilirim.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Devre arasında büyük paralar harcanmasını kimse beklemesin, çünkü harcanacak büyük para yok.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Dele Alli ve Redmond beklentilerin çok altında kalırlarsa o takdirde tüm imkanlar bir kez daha zorlanır ve yeni oyuncularla birlikte yeni riskler alınabilir. Ancak şimdilik bu ihtimali kimse aklına bile getirmek istemiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Caner Erkin yorumu!

Uzun sözün kestirmesi şudur; bir nevi "İngiliz hastalar" diye tanımlayabileceğimiz Dele Alli ve Redmond küllerinden doğmayı başarabilirlerse Beşiktaş zoru başarır ve Şenol Güneş, ligi kasıp kavurur.

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