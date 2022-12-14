TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Nwakaeme bombası!

Beşiktaş'ta transferde öncelik kanat bölgesine verildi.
Beşiktaş'ta transferde öncelik kanat bölgesine verildi.
Siyah-beyazlılar listede ilk sıraya Anthony Nwakaeme'yi aldı.
Kara-Kartal, sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayırarak Arabistan'a giden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Arabistan'dan mutsuz olan Anthony Nwakaeme, tekrardan Süper Lig'e geri dönmek istiyor.
Nijeryalı oyuncu menajeri aracılığıyla birçok kulübe önerilmeye başlandı.
Ghezzal'ın sakatlığı sonrası kanatlarda eksiklikler yaşayan Beşiktaş, 33 yaşındaki oyuncunun gelmesine sıcak bakıyor.
Taraflar arasındaki temaslar devam ediyor.
Yapılan görüşmelerde orta yol bulunması durumunda Nwakaeme ile sözleşme imzalanacak.
Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 6 resmi maça çıktı.
Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer alan deneyimli oyuncu toplam 377 dakika süre aldı.
3 golle skora etki etti.
Takımıyla sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Nijeryalı futbolcu ülkesinin milli takımında 1 maça çıktı.
Sol kanat mevkisinin haricinde santrfor ve forvet arkasında da görev alabiliyor.