Plase Nwakaeme

Beşiktaş'ın diğer hedefi Nwakaeme. Siyah-Beyazlılar, sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayırarak Arabistan'a giden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Arabistan'dan mutsuz olan Anthony Nwakaeme, tekrardan Süper Lig'e geri dönmek istiyor. Nijeryalı oyuncu menajeri aracılığıyla birçok kulübe önerilmeye başlandı. Ghezzal'ın sakatlığı sonrası kanatlarda eksiklikler yaşayan Beşiktaş, 33 yaşındaki oyuncunun gelmesine sıcak bakıyor. Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 6 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer alan ve toplam 377 dakika süre alan Nwakaeme, 3 golle skora etki etti.