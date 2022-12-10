"Ocak'ta alırız!"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, "Transfer var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sakatlıklardan, eksiklerden ya da performans düşüklüğünden dolayı bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa, değiştireceğiz. Hocamızla yaptığımız değerlendirmede takımdaki arkadaşların iyi futbolcular olduğu, geçmişlerdeki performanslarının malum olduğu ve önümüzde 6 maçlık bir süre olduğu konusunda mutabakat sağladık. Ne gerekiyorsa Ocak ayında yapılacaktır. Belki de gerekmeyecektir."

CANER ERKİN NE VAR NE DE YOK

Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'ye ilgili konuşan Başkan Çebi, "Caner çok sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcu. Bizim de formamızı giydi. Kendisini çok severim ama iş başka, aşk başka. O gün ona ihtiyaç var mı bakacağız. Yoksa zaten olmayacak. İhtiyaç varsa ona mı var, başkasına mı var, ekonomisi veya kimyası nasıl olur bakacağız. Bunlar bu günün konusu değil. Caner için ne yok diyebilirim ne var diyebilirim ama bugün için gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

ŞENOL HOCA İLE DEVAM

Başkan Çebi şöyle devam etti: "Ben sözlerimden şartlara göre vazgeçen biri değilim. 5 hoca değiştirdi diyorlar. Ben varken 1 tanesi vardı, gitmek üzereydi. Benle alakası yok. Sergen Hoca gibi bir değeri camiaya getirdiğim için çok mutluyum. Allah bunu bana nasip etti. Başkaları bunu değerlendiremediler. Karşılığını da aldık, camia da mutlu oldu. Pandemi döneminde alınan 4 kupayı yok hükmünde görenler var. Beşiktaş muhalefetinin bunu yapmasının Beşiktaş'a hiçbir faydası yok. Önder Karaveli de saygıdeğer bir hocadır.

ONA ASLA ZEVAL VERMEM

Konu artık kapanmıştır. Şenol Hoca ile yola devam edeceğiz. Hoca ile 2 şampiyonluk aldığımız ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıktığımız dönemde ben de futbol şube sorumlusuydum. Gelmesinde önemli rol oynadığım bir değerdir. Benden yaşça büyük bir ağabeyimdir Şenol Hoca. Aile dostluğumuz vardır. Ona zeval verecek bir şeyi yapmadım, yapmam. O da görevini en iyi yapmak için donanımlı ve hırslıdır. Türkiye tarihindeki kazandırdığı değerler ortadadır. Hocanın bu tarafından da faydalanmayı amaçlıyoruz."

BAZILARI RESMEN BAKAR-KÖR

Geldiğim günden beri ne ödenmemiş bir maaş, ne de bir fatura söz konusudur. Beşiktaş'ı mali ve ekonomik anlamda iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Bunları kör olup görmeyen arkadaşlara hatırlatarak iyi niyetle bakmalarını, iyi niyetler gördüklerini söylemelerini rica ediyorum.

BEKLENTİ HER DAİM YÜKSEK

Futbol takımımızla ilgili beklenti, istek ve arzular elbette çok fazla. Ama teknik ekibimiz, futbolcularımız ve yönetimimiz de bunları karşılayacak kapasitede. Birlik beraberlik içinde, mutlu ve huzurlu bir ortam içinde çalışıyoruz. Ligin en iyi takımlarından bir tanesiyiz. Bunu herkes bilsin.

YAN SAHADA KOŞUP DURDULAR

Benim başkanlık dönemimde Beşiktaş 300 milyon TL zarar etti, ancak bunlar da benim başkanlığımdan önce yapılan kontratlardan dolayı. Benden önce yapılan kontratların bedeli 700 milyon TL. Pandemide 115 milyon Euro'luk kayıp söz konusu. Ekonomik anlamda pandemi olmasaydı, yan sahada koşan futbolculardan kurtulabilmiş olsaydık Beşiktaş'ın 3 milyar eksik borcu olurdu. 1 milyar faiz ödeyen bir kulübün hala borçlarını ödeyebilmesini ben başarı olarak görüyorum.

6 AY ÖNCE NEREDEYDİNİZ!

Seçimle ilgili anlayamadığım bir şey var. 6 ay önce seçim yaşadık. Ne kadar çok kişi katılırsa o kadar iyi demiştik. O gün seçime girmek istemeyenlerin, katılamayanların bugün seçim havası yaratmayı isteme sebeplerini anlayabilmiş değilim. Kimileri bırakacağımı, yorulduğumu düşünüyor olabilir. 6 aydan bu tarafa kötü bir şey yapmıyor, daha iyiye gidiyoruz.

SUSMASINI BİLMEK GEREKİR

Benim için Beşiktaş çok kıymetli. Her Beşiktaşlı için de öyle. Kıymet ve değer verdiğiniz kurumlara zarar vermemek için fedakarlık yapmak gerekiyor. Ben de bunu vazife edindim. Bu sadece maddi olmaz, manevi anlamda da fedakarlık gerekir. Bir şeyden hoşlanmasanız dahil onlara cevap vermemek, susmasını becerebilmek fedakarlıktır. Konuşarak kaos yaratmayacağım.

EN İYİ İSİMLER SAKATLANDI

Bu tür dönemler, çalıştığınız, test ettiğiniz, sonuçlarını hemen göreceğiniz dönemler değildir. Bir beraber huzurlu bir ortam var. Hocamız ve oyuncularımız istekli. Takımımız, ligin en iyilerinden biridir. Çok iyi bir takım yaptık. Talihsizlikler oldu. Futbolun fıtratında bunlar var. En iyi oyuncular sakatlandı. Bunları gördünüz, sonuçlara da yansıdı. Hoca değişikliği, olması gerektiği için olmuştur.

STATÜKOCU TAVRI SEVMEM

Ben yıllardır yönetim kurulları yapılırken, 200-300 kişiyle döndüğünü görüyorum. 30 bin kongre üyesinin olduğu bir yapıda neden 300 kişiyle döndüğümüzü anlamış değilim. Statükocu tavrı ben de tercih edebilirdim. Bu benim için daha rahat olabilir ama bu camiaya katkı vermez. Birçok yeni isim sisteme girmeli.

BORCU YÖNETMEK ZORDUR

Bırakmayı düşündüğümü, yorulduğumu düşünenler olabilir. Biz daha iyiye gidiyoruz. Borcu yönetmek varlığı yönetmekten daha zordur. Ben 2'nci başkanlık döneminden beri borç yönetiyorum. Yöneticilerimden memnunum. İş hayatlarında da özel hayatlarında da başarılı olduklarını biliyorum.

NE İŞLER DÖNÜYOR BİLİYORUM

Ahmet Çebi, "Başkan adaylığı konuşulan Tevfik Yamantürk'ün divan kurulu başkanlığında kalmasını doğru buluyor musunuz?" sorusunu şu yanıtı verdi: "Arkadan kimin ne yaptığını biliyorum. Taraftar üstünden yönetimi düşürmeye çalışmayı doğru bulmuyorum. Ben beyefendinin böyle açıklamasını duymadım. Kurullar içinde muhalefet olmaz."

KÖTÜLÜKLE BİR YERE VARILMAZ

Başkan Çebi, herkesin seçim döneminde seçime girme hakkı olduğunu ifade ederken, "Beşiktaş başkan adaylarının çok olduğu bir kulüp olmak zorundadır. Belirli tavırlarla konuşmalarla, muhalefetle çok genç taraftar kardeşlerimizi kullanarak Akatlar'da kötü emelleri için kullanarak bir yere varamayacaklarını bilmelerini istiyorum" dedi.

HESAP SORMAK HAKKIM!

Beşiktaş Başkan Çebi, yabancı oyuncu kuralı kapsamında yaptıkları harcamaların hesabını sormasının en doğal hakkı olduğunu söyledi. Çebi, "Bu saatten sonra serbest denildiğinde benim kayıplarımı kimin karşılayacağını sormak zorundayım. Madem böyle olacaktı bana neden para harcattınız. Karar TFF'nindir ama arkasında duracaksınız" dedi.

REKABETÇİ RUH KALMAZ

Futbolcuların kurallarla değil çalışmalarının karşılığında formayı alması gerektiğini vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Bizim futbolcularımız koyulan kuralla forma şansı bulmasınlar. Bileklerinin hakkıyla formaları almayı becersinler. Bu karar çocuklarımızın rekabetçi ruhlarını törpülemiştir, sağlıklı bulmuyorum" diye konuştu.