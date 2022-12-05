Haberler Beşiktaş Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların ara dönemde kadrosuna katmak istediği Anthony Nwakaeme ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Anthony Nwakaeme'ye transfer teklifini iletirken, yıldız oyuncu Beşiktaş'a beklenmedik bir cevap verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 16:47
Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Anthony Nwakaeme transferinde Beşiktaş cephesi resmi adımları atmaya başladı.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Ara transfer döneminde başarılı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, deneyimli isme ilk teklifini sundu.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Anthony Nwakaeme'den bu teklife kısa sürede cevap geldi.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

ANTHONY NWAKAEME TEKLİFİ DİREKT REDDETTİ
Sezon başında sürpriz bir şekilde Al Fayha'nın yolunu tutan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan temsilcisinden yıllık 3 milyon euro kazanıyor.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Ligde düşme potasında olan takımından ayrılmayı kafaya koyan Nwakaeme'ye Beşiktaş talip olmuştu ancak yapılan teklif oyuncuyu memnun etmedi.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

ANTHONY NWAKAEME'YE YARISINDAN BİLE AZI ÖNERİLDİ
Beşiktaş, Al Fayha'dan yıllık 3 milyon euro kazanan Anthony Nwakaeme'ye 1,5 yıl için 1,5 milyon euro teklif etti.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Oyuncu kanadı bu teklifi yetersiz bulup direkt olarak reddetti.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Akşam'ın haberine göre, siyah-Beyazlıların önümüzdeki günlerde Anthony Nwakaeme'ye yeni bir teklifle gitmesi bekleniyor.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

6 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
Al Fayha ile Suudi Arabistan liginde 6 maça çıkan Anthony Nwakaeme 3 gollük katkı vermişti.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Maaş konusunda anlaşılması durumunda deneyimli kanat oyuncusu ligin ikinci yarısında Beşiktaş forması giyecek.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?
Anthony Nwakaeme 21 Mart 1989'da dünyaya geldi.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Yıldız oyuncu, Nijerya'nın Lagos şehrinde doğdu.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

1.85 boyundaki Anthony Nwakaeme, kanat oynamasına karşın tercih edilmesi halinde forvet ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Nwakaeme'nin şu anda transfermarkt değeri 2.5 milyon euro.

Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Anthony Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı ile 1 maça çıkmıştı.

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