Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş'a transfer cevabı!

Anthony Nwakaeme transferinde Beşiktaş cephesi resmi adımları atmaya başladı.
Anthony Nwakaeme transferinde Beşiktaş cephesi resmi adımları atmaya başladı.
Ara transfer döneminde başarılı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, deneyimli isme ilk teklifini sundu.
Anthony Nwakaeme'den bu teklife kısa sürede cevap geldi.
ANTHONY NWAKAEME TEKLİFİ DİREKT REDDETTİ
Sezon başında sürpriz bir şekilde Al Fayha'nın yolunu tutan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan temsilcisinden yıllık 3 milyon euro kazanıyor.
Ligde düşme potasında olan takımından ayrılmayı kafaya koyan Nwakaeme'ye Beşiktaş talip olmuştu ancak yapılan teklif oyuncuyu memnun etmedi.
ANTHONY NWAKAEME'YE YARISINDAN BİLE AZI ÖNERİLDİ
Beşiktaş, Al Fayha'dan yıllık 3 milyon euro kazanan Anthony Nwakaeme'ye 1,5 yıl için 1,5 milyon euro teklif etti.
Oyuncu kanadı bu teklifi yetersiz bulup direkt olarak reddetti.
Akşam'ın haberine göre, siyah-Beyazlıların önümüzdeki günlerde Anthony Nwakaeme'ye yeni bir teklifle gitmesi bekleniyor.
6 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
Al Fayha ile Suudi Arabistan liginde 6 maça çıkan Anthony Nwakaeme 3 gollük katkı vermişti.
Maaş konusunda anlaşılması durumunda deneyimli kanat oyuncusu ligin ikinci yarısında Beşiktaş forması giyecek.
ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?
Anthony Nwakaeme 21 Mart 1989'da dünyaya geldi.
Yıldız oyuncu, Nijerya'nın Lagos şehrinde doğdu.
1.85 boyundaki Anthony Nwakaeme, kanat oynamasına karşın tercih edilmesi halinde forvet ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
Nwakaeme'nin şu anda transfermarkt değeri 2.5 milyon euro.
Anthony Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı ile 1 maça çıkmıştı.