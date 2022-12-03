Haberler Beşiktaş Engeller durduramaz

Engeller durduramaz

Beşiktaş’ın “Engeller Bizi Durduramaz” projesini tanıtımı yapıldı. Başkan Çebi, “Engeller kimseyi durduramaz, onlara engel olmayalım yeter” dedi. Kampanyaya yönelik özel çıkarılan tişörtü giyen Başkan Çebi, tekerlekli sandalyede görüntü verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Engeller durduramaz

Beşiktaş Kulübü, engelli bireyleri tekerlekli sandalye basketbolu ile tanıştırmak ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla uygulamaya koyacağı "Engeller Bizi Durduramaz" sosyal sorumluluk projesini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde gerçekleştirilen bir basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıda açıklamada bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi, engellileri kimsenin durduramayacağını belirterek, "Engeller bizim beynimizde ve bu gerçeği de buradaki sporcularımız yaptıklarıyla, başarılarıyla kanıtlıyorlar. Engeller kimseyi durduramaz, biz onlara engel olmayalım yeter. İnsanın beyninin isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

HAYATLARA DOKUNMAK İSTİYORUZ

BEşiktaş'ın Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç, Ortopedik engellilere dokunmanın önemini şu sözlerle özetledi: "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, bedensel engelli arkadaşlarımıza evde ya da parkta yapabilecekleri çok basit hareketler ile kondisyonlarını da artırarak basketbolu öğreteceğiz. Bu sosyal sorumluluk projesinin öncülüğünü, yaklaşık 20 sene önce kurulan tekerlekli sandalye basket takımımız yapacak."

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