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Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı CANLI (Beşiktaş-Karagümrük canlı anlatım)

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilirken, takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta Saiss, Weghorst ve N'koudou Dünya Kupası'nda oldukları gerekçesiyle maçta süre alamayacak Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 18:59
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı CANLI (Beşiktaş-Karagümrük canlı anlatım)

Dünya Kupası arasında hazırlık maçları devam ediyor. Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Can Cengiz yönetiyor. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda yer alan, Saiss, Weghorst ve N'koudou bu karşılaşmada görev almıyor.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Emrecan, Masuaku - Berkay, Gedson, Dele - Redmond, Muleka, Cenk.

F.Karagümrük: Batuhan, Efecan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Ricci, Ozdoev, Burak Kapacak, Colin Kazım, Samed, Borini.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 2 Aralık Cuma günü saat 19:00'da başladı. S Sport 2 ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanıyor.


BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI FİKSTÜRÜ

8 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Charleroi

11 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Westerlo

15 Aralık 2022 14.00 Beşiktaş – Giresunspor

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