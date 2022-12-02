Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı CANLI (Beşiktaş-Karagümrük canlı anlatım)

Dünya Kupası arasında hazırlık maçları devam ediyor. Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Can Cengiz yönetiyor. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
Beşiktaş'ta Dünya Kupası'nda yer alan, Saiss, Weghorst ve N'koudou bu karşılaşmada görev almıyor.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Emrecan, Masuaku - Berkay, Gedson, Dele - Redmond, Muleka, Cenk.
F.Karagümrük: Batuhan, Efecan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Ricci, Ozdoev, Burak Kapacak, Colin Kazım, Samed, Borini.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 2 Aralık Cuma günü saat 19:00'da başladı. S Sport 2 ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI FİKSTÜRÜ
8 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Charleroi
11 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Westerlo
15 Aralık 2022 14.00 Beşiktaş – Giresunspor