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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

Son dakika Beşiktaş haberleri... 2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş'ta, yabancı sınırı nedeniyle kontenjanda yer açılmak isteniyor. Siyah-beyazlıların gözden çıkardığı Brezilyalı stoper Welinton ise ayrılığa yanaşmıyor. İşte Welinton'un o şartı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 10:54 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:14
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdürüyor.

👉TUDOR BEŞİKTAŞ'IN YILDIZININ PEŞİNDE!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

Siyah-beyazlılarda en büyük sorun ise yabancı oyuncu sınırı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

Kartal'ın yabancı transferi yapabilmesi için dolu olan 14 kişilik kontenjanda yer açmaya ihtiyacı var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

Sabah'ta yer alan habere göre elden çıkarılmak istenen Welinton ayrılmaya yanaşmıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

Beşiktaş ile sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kalma niyetinde olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

Yıllık 850 bin euro kazanan 33 yaşındaki stoperin ayrılık için koşulu, kalan parasının ödenmesi ya da kendisine ülkesinden gelebilecek tekliflerde aynı rakamı bulması.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

MONTERO'NUN İSTANBUL İNADI

Kartal'ın kiralık olarak yarım sezonluğuna göndermek istediği Francisco Montero'nun ise Türkiye'de sadece İstanbul takımlarında forma giyme düşüncesinden vazgeçmediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

23 yaşındaki stoperin, bunun dışında ülkesi İspanya'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

WELINTON KİMDİR?

10 Nisan 1989 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

Profesyonel futbol kariyerine Flamengo altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

Sırasıyla Alania, Coritiba, Umm Salal, Al-Khor, Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

Brezilya U20 Milli Takımı ile 8 maça çıktı.

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