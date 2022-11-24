BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Welinton krizi! Ayrılık şartı...

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdürüyor.
👉TUDOR BEŞİKTAŞ'IN YILDIZININ PEŞİNDE!
Beşiktaş, Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdürüyor.
👉TUDOR BEŞİKTAŞ'IN YILDIZININ PEŞİNDE!
Siyah-beyazlılarda en büyük sorun ise yabancı oyuncu sınırı...
Kartal'ın yabancı transferi yapabilmesi için dolu olan 14 kişilik kontenjanda yer açmaya ihtiyacı var.
Sabah'ta yer alan habere göre elden çıkarılmak istenen Welinton ayrılmaya yanaşmıyor.
Beşiktaş ile sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kalma niyetinde olduğu ifade edildi.
Yıllık 850 bin euro kazanan 33 yaşındaki stoperin ayrılık için koşulu, kalan parasının ödenmesi ya da kendisine ülkesinden gelebilecek tekliflerde aynı rakamı bulması.
MONTERO'NUN İSTANBUL İNADI
Kartal'ın kiralık olarak yarım sezonluğuna göndermek istediği Francisco Montero'nun ise Türkiye'de sadece İstanbul takımlarında forma giyme düşüncesinden vazgeçmediği öğrenildi.
23 yaşındaki stoperin, bunun dışında ülkesi İspanya'dan gelebilecek teklifleri değerlendireceği kaydedildi.
WELINTON KİMDİR?
10 Nisan 1989 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Flamengo altyapısında başladı.
Sırasıyla Alania, Coritiba, Umm Salal, Al-Khor, Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giydi.
Brezilya U20 Milli Takımı ile 8 maça çıktı.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Welinton'un Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 525 bin euro...