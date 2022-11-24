BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den dikkat çeken yorum! "Beşiktaş'ın tek rakibi Fenerbahçe"

Güneş'in elde ettiği iki şampiyonlukta da o bölgede Sosa, Talisca gibi isimler müthiş katkı yaptılar. Dele Alli gerçek klasını sergilese bile yine sakatlık ve ceza durumlarına göre İngiliz'i takviye edecek bir 10 numara da ekmek gibi, su gibi ihtiyaç.