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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın efsane isimlerinden eski Fransız futbolcu Pascal Nouma, rol aldığı filmin setinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir Galatasaray taraftarının yaptığı harekete sinirlendi ve ortalığı birbirine kattı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 11:27
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Pascal Nouma, futbolu bıraktıktan sonra oyunculuğa başlamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Son olarak Aşkın Saati: 1903 adlı sinema filminde rol alan Nouma'nın geçtiğimiz günlerde sette kavga ettiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Sabah'ta yer alan habere göre çekimleri Sarıyer'de gerçekleşen filmin setine giden bir kişi, Nouma ile fotoğraf çektirmek istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Eski futbolcu da hayranının isteğini kırmadı. Ancak Nouma, genç adamla fotoğraf çektirdiği sırada olaylar gelişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Genç adam, poz verdikleri esnada Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek 4 işareti yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Bunu gören Pascal, çılgına döndü ve gence yumruk atmaya başladı. Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma, gence vurmaya devam etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Parmağı kırılan genç adam, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

PASCAL NOUMA KİMDİR?

6 Ocak 1972 tarihinde doğdu. Kamerun asıllı Fransız futbolcudur. Annessi, babası ve kardeşleri Paris'te yaşıyor. 3 erkek 3 de kız kardeşi var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Futbol kariyerine Paris Saint Germain'in genç takımında başladı. Daha sonra Lille ve Caen'de futbol oynadı ve 1994 yılında tekrar Paris'e döndü. Burada da önceki kulüplerinde olduğu gibi oynadığı maçlarda başarılı olmasına rağmen disiplinden uzak yapısı ve istikrarsız olması nedeniyle 1996 Rer oldu. 2000 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Leeds United'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kendisiyle ilgisi olmayan bir pozisyonda Danny Mills'e yumruk atması, Gençlerbirliği maçında rakibine kafa atması gibi futbol sahasında olmaması gereken bir çok hareketi yaptı, cezası nedeniyle takımdan ayrı kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Birçok taraftar o anda yapmak istediklerini sahada gerçekleştiren bu yabancı futbolcuyu bu şekilde kabullendi ve her hareketi mazur görüldü. Buna rağmen yönetimle anlaşamadı ve sezon sonunda Fransa'ya geri döndü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Beşiktaş taraftarlarının yoğun istekleri ve gelmesi için yaptıkları baskı ile 2002-2003 sezonunda tekrar Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Pascal Nouma, Beşiktaş formasıyla toplam 44 maç oynadı, 22 gole imza attı. 14 kez Avrupa Kupası maçlarında görev alan Fransız yıldız, 5 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

2002-2003 Sezonunun bitmesine 6 maç kala, 20 Nisan 2003 günü oynanan, gol attığı Fenerbahçe derbisinde yaptığı bir hareket nedeni ile Beşiktaş Kulübü ile ilişkisi kesildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Kariyerinde toplam 286 maçta görev aldı ve 80 kez fileleri havalandırdı. Pascal Nouma Temmuz 2012'de Beşiktaş Kongre üyesi oldu.

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