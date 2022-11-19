BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Pascal Nouma, futbolu bıraktıktan sonra oyunculuğa başlamıştı.
Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Pascal Nouma, futbolu bıraktıktan sonra oyunculuğa başlamıştı.
Son olarak Aşkın Saati: 1903 adlı sinema filminde rol alan Nouma'nın geçtiğimiz günlerde sette kavga ettiği iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre çekimleri Sarıyer'de gerçekleşen filmin setine giden bir kişi, Nouma ile fotoğraf çektirmek istedi.
Eski futbolcu da hayranının isteğini kırmadı. Ancak Nouma, genç adamla fotoğraf çektirdiği sırada olaylar gelişti.
Genç adam, poz verdikleri esnada Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen yıldız sayısını belirterek 4 işareti yaptı.
Bunu gören Pascal, çılgına döndü ve gence yumruk atmaya başladı. Set çalışanlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Nouma, gence vurmaya devam etti.
Parmağı kırılan genç adam, darp raporu alarak şikayetçi oldu. Sete gelen jandarma ekipleri Nouma'yı ifadesini almak üzere karakola götürdü.
PASCAL NOUMA KİMDİR?
6 Ocak 1972 tarihinde doğdu. Kamerun asıllı Fransız futbolcudur. Annessi, babası ve kardeşleri Paris'te yaşıyor. 3 erkek 3 de kız kardeşi var.
Futbol kariyerine Paris Saint Germain'in genç takımında başladı. Daha sonra Lille ve Caen'de futbol oynadı ve 1994 yılında tekrar Paris'e döndü. Burada da önceki kulüplerinde olduğu gibi oynadığı maçlarda başarılı olmasına rağmen disiplinden uzak yapısı ve istikrarsız olması nedeniyle 1996 Rer oldu. 2000 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.
Leeds United'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kendisiyle ilgisi olmayan bir pozisyonda Danny Mills'e yumruk atması, Gençlerbirliği maçında rakibine kafa atması gibi futbol sahasında olmaması gereken bir çok hareketi yaptı, cezası nedeniyle takımdan ayrı kaldı.
Birçok taraftar o anda yapmak istediklerini sahada gerçekleştiren bu yabancı futbolcuyu bu şekilde kabullendi ve her hareketi mazur görüldü. Buna rağmen yönetimle anlaşamadı ve sezon sonunda Fransa'ya geri döndü.
Beşiktaş taraftarlarının yoğun istekleri ve gelmesi için yaptıkları baskı ile 2002-2003 sezonunda tekrar Beşiktaş'a transfer oldu.
Pascal Nouma, Beşiktaş formasıyla toplam 44 maç oynadı, 22 gole imza attı. 14 kez Avrupa Kupası maçlarında görev alan Fransız yıldız, 5 gol kaydetti.
2002-2003 Sezonunun bitmesine 6 maç kala, 20 Nisan 2003 günü oynanan, gol attığı Fenerbahçe derbisinde yaptığı bir hareket nedeni ile Beşiktaş Kulübü ile ilişkisi kesildi.
Kariyerinde toplam 286 maçta görev aldı ve 80 kez fileleri havalandırdı. Pascal Nouma Temmuz 2012'de Beşiktaş Kongre üyesi oldu.