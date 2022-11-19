BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Pascal Nouma Galatasaray taraftarının parmağını kırdı!

Futbol kariyerine Paris Saint Germain'in genç takımında başladı. Daha sonra Lille ve Caen'de futbol oynadı ve 1994 yılında tekrar Paris'e döndü. Burada da önceki kulüplerinde olduğu gibi oynadığı maçlarda başarılı olmasına rağmen disiplinden uzak yapısı ve istikrarsız olması nedeniyle 1996 Rer oldu. 2000 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.