BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'den Wout Weghorst kararı! Dünya Kupası...

Wout Weghorst'u Beşiktaş sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Wout Weghorst'u Beşiktaş sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Hollandalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Burnley'de yeni gelişmeler yaşandı.
Championship ekibinin, ara transfer döneminde hücum hattına takviye planladığı belirtildi.
WEGHORST GERİ ÇAĞRILACAK MI?
Hürriyet'in haberine göre Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin Weghorst'un geleceğini ilişkin Dünya Kupası arasında karar verececeği vurgulandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kompany, "Dürüst olmak gerekirse, önümüzdeki 10 gün içinde tüm bunları düşünmeyi planladım.
Şu anda üç ya da dört gün futbol yok ve bunları düşünmek için zamanımız olacak" ifadelerini kullandı.
Weghorst, Beşiktaş'ta bu sezon 14 resmi maça çıktı.
Hollandalı futbolcu 6 gol attı ve 4 asist yaptı.
Weghorst, Willem II U21, Heracles Almelo, AZ Alkmaar, Wolfsburg, Burnley ve Beşiktaş formaları giydi.
Golcü oyuncunun bonservisinin bulunduğu Burnley ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen hücumcu, 16 maçta görev aldı.
Weghorst görev aldığı maçlarda 3 gollük performans sergiledi.
Wout Weghorst'un güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'dur...