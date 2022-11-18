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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'den Wout Weghorst kararı! Dünya Kupası...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst için Burnley cephesinden açıklama geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Vincent Kompany, Hollandalı golcü ile ilgili verilecek olan kararın tarihini verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 10:17
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'den Wout Weghorst kararı! Dünya Kupası...

Wout Weghorst'u Beşiktaş sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'den Wout Weghorst kararı! Dünya Kupası...

Hollandalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Burnley'de yeni gelişmeler yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'den Wout Weghorst kararı! Dünya Kupası...

Championship ekibinin, ara transfer döneminde hücum hattına takviye planladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'den Wout Weghorst kararı! Dünya Kupası...

WEGHORST GERİ ÇAĞRILACAK MI?

Hürriyet'in haberine göre Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin Weghorst'un geleceğini ilişkin Dünya Kupası arasında karar verececeği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'den Wout Weghorst kararı! Dünya Kupası...

Konuyla ilgili açıklama yapan Kompany, "Dürüst olmak gerekirse, önümüzdeki 10 gün içinde tüm bunları düşünmeyi planladım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'den Wout Weghorst kararı! Dünya Kupası...

Şu anda üç ya da dört gün futbol yok ve bunları düşünmek için zamanımız olacak" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'den Wout Weghorst kararı! Dünya Kupası...

Weghorst, Beşiktaş'ta bu sezon 14 resmi maça çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'den Wout Weghorst kararı! Dünya Kupası...

Hollandalı futbolcu 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Burnley'den Wout Weghorst kararı! Dünya Kupası...

30 yaşındaki forvet, kariyerine NEO Borne ile DETO Altyapılarında başladı.

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