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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve aynı zamanda tekrardan gündemine aldığı Mohamed Elneny için Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta kararını verdi. Arteta'nın devre arası transfer dönemi planlamasında kulüp yönetiminden orta sahaya dinamizm katacak bir futbolcu istediği belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 13:19
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

Geçmiş dönemlerde Beşiktaş forması giyen ve Arsenal'de top koşturan Mohamed Elneny hakkında teknik direktörü Mikel Arteta kararını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

SAKATLIĞI ERKEN ATLATTI

Uzun süreli bir sakatlığın ardından beklenenden 1 ay önce sahalara dönen Mohamed Elneny için Arteta, "12 hafta oynamamasını bekliyorduk ama inanılmaz bir iyileşme gösterdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

Antrenmanlarda iyi çalışıyor ve herkesi de zorluyor" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

ARTETA ORTA SAHAYA YENİ TRANSFER İSTİYOR

Takvim'in derlediği habere göre Mikel Arteta, Ada basını tarafından da 'yumuşak' kalmakla eleştirilen orta sahalarına dinamizm ve devamlılık katacak bir futbolcunun transferini Arsenal yetkililerinden talep etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

Partey, Granit Xhaka gibi oyuncuların dışında Albert Sambi Lokonga da Arteta'nın kadrosunda bulunan isimlerden biri durumunda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

ELNENY VE ARTETA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mohamed Elneny, tıpkı Arsenal'de birçok futbolcunun olduğu gibi menajer Mikel Arteta'dan çekiniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

Futbolcu, Arteta ile ilgili görüşü sorulduğunda, "Mikel Arteta, Aubameyang'ı kadro dışı bırakmış bir menajer.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

Kaptana bunu yapan, diğer futbolculara ne yapmaz ki? Küçük bir hatamızda aynı sorunu biz de yaşayabiliriz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

Bu yüzden herkes kendisine dikkat ediyor" demişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Elneny bu sezon Arsenal'de, Premier Lig, Lig Kupası ve Avrupa Ligi dahil olmak üzere sadece 4 karşılaşmada oynadı ve 246 dakika şans buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

Son 2 haftada yalnızca 4 dakika süre alabilen Elneny, geçen sezon 11 maçta ilk 11'de oynamış ve 2 asist üretmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Arsenal'de Mohamed Elneny gelişmesi! Mikel Arteta kararını verdi

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI VE MALİYETİ

2019-20 sezonunda Mohamed Elneny, Beşiktaş forması ile 36 maçta 3063 dakika süre aldı ve 1 gol 3 asist üretti.

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