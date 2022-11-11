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Dayak yedim artist dediler!

“Bir maçta dayak yiyorsunuz, ‘artistlik yapıyorsun’ diyorlar. Son maçta top yüzüme geldi, ‘numara yapıyor’ diyorlar. Allah’tan düşmedim, yoksa daha neler söylenirdi!”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Dayak yedim artist dediler!
Brand Week İstanbul'da konuşmacı olarak yer alan Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, siyah-beyazlı tribünlerin kendisine olan sevgisinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederken, yaşadıkları başarıların üzerine çıkmak istediklerini ifade etti. Herkese her yerde iftiralar atıldığını söyleyen Şenol Güneş, "Bir maçta dayak yiyorsunuz, 'artistlik yapıyorsun' diyorlar. Son maçta top yüzüme geldi, 'numara yapıyor' diyorlar. Allah'tan düşmedim, yoksa daha neler söylenirdi" dedi.

Bugüne kadar her zaman kendini yenilemeye çalıştığını belirten tecrübeli teknik adam Güneş, "İmkansızlıklardan şikayet etmek yerine kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ben Beşiktaş'a ilk geldiğimde, oyuncularıma 'Sizin bir çizginiz var, bu çizgide kalacaksak, burayı kapatıp gidelim' dedim. Bilgi alışveriş işidir. Oyun gibi, kenardan bir oyuncu orta yaptığında vuran yoksa, hiç bir anlamı yoktur. Bahçedeki ayrık otlarını çoğaltmayın. Bunlar çoğalırsa, o bahçe kirlenir" yorumunu yaptı.

Güneş, Valerien İsmael ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ta hoca gitti. Çok katkıları vardır mutlaka. Ben bazı şeyleri söyleyince 'Eski hocayı suçluyor' diyorlar. Hayır, ben sadece durum tespiti yapıyorum. Hocanın mutlaka katkıları vardır, eksikleri de vardır. Bu durum bizim için de geçerli. Yeni başarılar almak, bu duyguları taraftara yaşatmak gerekir. Buna layık bir taraftar var. Onların sevgisini hayatım boyunca unutmam. Güzel işler yaptık geçmişte. Önemli olan samimi bir sevgi oluşmasıydı."

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