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Şenol Güneş Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar müsabakadan mağlup ayrılırken, teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kazanmak ne kadar güzelse kaybetmek de o kadar üzücü. Fizik, teknik, taktik olarak eksiktik bugün. İkinci golü yiyene kadar olumlu gidiyorduk. Fizik olarak geride kaldık ve rakibe avantaj sağladı. Ben takımdan umutluyum. Daha iyi şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 22:51
Şenol Güneş Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Müsabaka sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'ta tenik direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kazanmak ne kadar güzelse kaybetmek de o kadar üzücü. Fizik, teknik, taktik olarak eksiktik bugün. İkinci golü yiyene kadar olumlu gidiyorduk. Fizik olarak geride kaldık ve rakibe avantaj sağladı. Ben takımdan umutluyum. Daha iyi şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

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"Kazanmak ne kadar güzelse kaybetmek de o kadar üzücü. Fizik, teknik, taktik olarak eksiktik bugün. İkinci golü yiyene kadar olumlu gidiyorduk. Fizik olarak geride kaldık ve rakibe avantaj sağladı. Ben takımdan umutluyum. Daha iyi şeyler yapabiliriz."

"Icardi'nin iki defa boş kalması doğru değil. Çok top kaybettik. Rakibin ev sahibi avantajı vardı. Son bölümde de zaten oyun oynanmadı."

"Savunmada sıkıntılarımız var. Takımın bütün bir blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Oyunu rakip sahaya çıkardığımızda daha etkili olacağız. Oyundan düşmememiz gerekiyor. Rastgele uzaklaştırılan her topta rakip atağa çıktı."

"Zaman geçirmeyi saha dışında yapacaksanız bu hoş değil. Bugün sadece kazanmaya odaklı olunca rakip de bunu iyi kullandı."

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