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Muleka: Memnun değiliz!

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş'ta Muleka karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 22:38
Muleka: Memnun değiliz!

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş'ta Muleka karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Sonuçtan memnun değiliz. Kazanmaya gelmiştik. Şampiyonluğa oynuyorsanuz bu tip maçları kazanmalısınız. Maçın başından itibaren konsantrasyon problemimiz vardı. Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık, Bu tip maçlarda hücum etkili olmalısınız. 2-3 pozisyon bulunca gole çevirmelisiniz. Fırsatlar yakaladık ama fırsatları yakaladığımızda konsantrasyonumuz yüksek değildi. Fırsatları gole çeviremedik. Bu tip maçlarda bu tip ayrıntılar önemlidir."

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