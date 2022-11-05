Muleka: Memnun değiliz!

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş'ta Muleka karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Sonuçtan memnun değiliz. Kazanmaya gelmiştik. Şampiyonluğa oynuyorsanuz bu tip maçları kazanmalısınız. Maçın başından itibaren konsantrasyon problemimiz vardı. Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık, Bu tip maçlarda hücum etkili olmalısınız. 2-3 pozisyon bulunca gole çevirmelisiniz. Fırsatlar yakaladık ama fırsatları yakaladığımızda konsantrasyonumuz yüksek değildi. Fırsatları gole çeviremedik. Bu tip maçlarda bu tip ayrıntılar önemlidir."