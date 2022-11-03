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Alkışlar Erdal Erdem'e

Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Daha önce sağlık çalışanları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Altunizade'ye kadar koşan Erdem, bu kez de 'Çocuklar üşümesin' diyerek 1 mont 1 bot kampanyası gerçekleştirdi. Erdem'in Siirt'teki çocuklar için yaptığı kampanya büyük ilgi gördü. Böylece çocukların kışlık ihtiyaçları giderildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Alkışlar Erdal Erdem'e
Beşiktaş'ın malzeme sorumlusu Erdal Erdem, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Daha önce sağlık çalışanları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Altunizade'ye kadar koşan Erdem, bu kez de 'Çocuklar üşümesin' diyerek 1 mont 1 bot kampanyası gerçekleştirdi. Erdem'in Siirt'teki çocuklar için yaptığı kampanya büyük ilgi gördü. Böylece çocukların kışlık ihtiyaçları giderildi.
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