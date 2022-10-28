İşimize bakalım

Beşiktaş bir yandan yeni hocası Şenol Güneş'i bekleyip diğer yandan Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürürken, kaptanlar da devreye girdi. Ümraniyespor maçı öncesi takımın motive edilmesi görevi de Josef'e düştü. Sambacı, dün arkadaşları ile yaptığı konuşmada "Son haftaları unutup beyaz bir sayfa açmalıyız. Yeni bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı. Josef, Hatayspor maçındaki yenilgiyi de hatırlatarak "Taraftarımıza karşı bir daha böyle bir utanç yaşamamak için mücadele etmeliyiz. Yeni hocamızın ya da rakiplerin ne yaptığı bizi şu an ilgilendirmiyor. Biz sahadaki görevimizi yerine getirmeliyiz" şeklinde konuştu. Atiba da kısa bir konuşma yaparak benzer sözlerle arkadaşlarını motive etti.



YENİ ORAN 5.50!

İddia, şampiyonluk oranlarını güncelledi. Son maçında Hatay'a 2-1 yenilen siyah beyazlıların şampiyonluk şansı daha düşük gösterildi. Beşiktaş'ın daha önceki 4,25 olan şampiyonluk oranı, 5.50 olarak değiştirildi. Başakşehir'i 10 yenen F.Bahçe'nin oranı 2.85'ten 2.10'a düştü. Trabzon'un oranı 4,50 olarak kaldı. G.Saray'ın oranı da 4,25'ten 5.50'ye çıktı.



GUTİ'DEN KUTLAMA

Daha önce siyahbeyazlılarda hem futbol oynayan hem de yardımcı antrenörlük yapan Guti Hernandes, teknik direktör Şenol Güneş gelişmesine kayıtsız kalmadı. Efsane futbol adamı, eski hocası Şenol Güneş'i kutladı. İspanyol, sosyal medya hesabından ust hocayla çekilmiş bir fotoğraf yayınlayarak "Şenol Güneş'e yeni macerasında başarılar" ifadesini kullandı.



