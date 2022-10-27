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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta Fransız teknik adam Valerien Ismael'in sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlılar, genç teknik adama 420 bin euro tazminat ödeyecek. Son dönemlerde yabancı hocalara ödenen tazminatlar dikkat çekiyor. İşte o tablo... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 08:10 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 08:11
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Valerien Ismael'e yolların ayrılmasına karar verildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Siyah-beyazlılar, sözleşmesini feshettiği Fransız çalıştırıcıya tazminat ödeyecek. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Türk kulüpleri, fesih tazminatlarıyla yabancı hocaların servetine servet katmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Son olarak Beşiktaş, Valerien Ismael'i göndermek için sözleşmede yer alan rakamı ödemeyi kabul etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Sabah'ta yer alan habere göre Fransız hoca, 420 bin euro'yu cebine koyarak Türkiye'den ayrılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Beşiktaş'ın 2000 senesinden bu yana yabancı teknik adamlara verdiği tazminat bedeli ise yaklaşık 13 milyon euro'yu (242 milyon TL) bulacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Jean Tigana, Beşiktaş'tan 3 milyon euro aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Bernd Schuster'e ödenen rakam 1 milyon euro...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

İspanyol teknik adam Del Bosque'nin siyah-beyazlılara ayrılık maliyeti ise 8.5 milyon euro...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Dört Büyükler arasında en çok tazminatı ise G.Saray 13.5 milyon euro ile ödedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

28 Eylül 1975 tarihinde Fransa'nın Strasbourg kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde Crystal Palace, Werder Bremen, Bayern Münih ve Hannover gibi takımlarda forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Teknik direktörlük deneyimine Hannover'da başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Sırasıyla Nürnberg, Wolfsburg, Apollon, LASK, Barnsley ve West Bromwich'i çalıştırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Sezon başında Beşiktaş'a imza atan genç teknik adam siyah-beyazlı takımın başında 19 maça çıktı.

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