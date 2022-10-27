BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yabancı hocaların faturası ağır oldu! Ödenen tazminat...

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenildi.
Alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Valerien Ismael'e yolların ayrılmasına karar verildi.
Siyah-beyazlılar, sözleşmesini feshettiği Fransız çalıştırıcıya tazminat ödeyecek. İşte detaylar...
Türk kulüpleri, fesih tazminatlarıyla yabancı hocaların servetine servet katmaya devam ediyor.
Son olarak Beşiktaş, Valerien Ismael'i göndermek için sözleşmede yer alan rakamı ödemeyi kabul etti.
Sabah'ta yer alan habere göre Fransız hoca, 420 bin euro'yu cebine koyarak Türkiye'den ayrılacak.
Beşiktaş'ın 2000 senesinden bu yana yabancı teknik adamlara verdiği tazminat bedeli ise yaklaşık 13 milyon euro'yu (242 milyon TL) bulacak.
Jean Tigana, Beşiktaş'tan 3 milyon euro aldı.
Bernd Schuster'e ödenen rakam 1 milyon euro...
İspanyol teknik adam Del Bosque'nin siyah-beyazlılara ayrılık maliyeti ise 8.5 milyon euro...
Dört Büyükler arasında en çok tazminatı ise G.Saray 13.5 milyon euro ile ödedi.
VALERIEN ISMAEL KİMDİR?
28 Eylül 1975 tarihinde Fransa'nın Strasbourg kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde Crystal Palace, Werder Bremen, Bayern Münih ve Hannover gibi takımlarda forma giydi.
Teknik direktörlük deneyimine Hannover'da başladı.
Sırasıyla Nürnberg, Wolfsburg, Apollon, LASK, Barnsley ve West Bromwich'i çalıştırdı.
Sezon başında Beşiktaş'a imza atan genç teknik adam siyah-beyazlı takımın başında 19 maça çıktı.