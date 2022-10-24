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HATAYSPOR BEŞİKTAŞ CANLI 📺 | Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Beşiktaş'ta 3 futbolcu maçta süre alamayacak.Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 15:07 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 15:10
HATAYSPOR BEŞİKTAŞ CANLI 📺 | Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İki ekip de 3 puan için sahada yer alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

RACHID GHEZZAL KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Hatayspor deplasmanında siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti. Ghezzal'ın yanı sıra aynı maçta sakatlık yaşayan Wout Weghorst'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Hollandalı futbolcunun durumu teknik heyetin, sağlık ekibiyle yapacağı değerlendirme sonrasında belli olacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

CEZA SINIRINDA İKİ İSİM

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Hatayspor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

HATAYSPOR'DA 2 EKSİK

Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Hatayspor'da sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.

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