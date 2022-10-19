BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşılaşmıştı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşılaşmıştı.
Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2'lik skorla beraberlikle sonuçlanmıştı.
Valerien Ismael'in sezon başından beri gösterdiği performans, futbol kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.
Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in durumu tartışılmaya devam ediyor.
Trabzonspor karşılaşmasında gösterilen kötü performans ve değişiklerin gecikmesi sonrası Ismael'e tepkiler artmıştı.
Fransız hoca maç sonunda taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.
Valerien Ismael, karşılaşmadan sonra sorulan istifa sorularına "Türkçe bilmiyorum ve maç hakkında konuşmak istiyorum" cevabını vermişti.
Her seferinde Ismael'e sahip çıkan siyah-beyazlı kurmayların da Fransız çalıştırıcıya olan güveninin azaldığı belirtildi.
Oynanacak 3 karşılaşmanın sonucuna göre Valerien Ismael ile ilgili kararın verileceği öğrenildi.
Fransız teknik direktörle bu maçların sonucuna göre yolların ayrılabileceği ifade edildi.
Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de sırasıyla Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray ile üst üste zorlu maçlar oynayacak
Kara Kartal'ın alacağı sonuçlar Ismael'in kaderini belirleyecek.
3 maçlık kritik virajdan kayıpsız dönülmesi halinde Fransız hoca yerini sağlama alacak.
Yönetim, Süper Lig'de rakiplerle olan puan farkının fazla olmaması nedeniyle yaşanan kayıpların telafi edilebileceğini düşünüyor.
Takvim'in haberine göre siyah-beyazlı yönetimin Fransız hoca hakkında son kararını Galatasaray derbisinden sonra vereceği öğrenildi.