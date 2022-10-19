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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın Süper Lig'de sergilediği inişli çıkışlı performansın faturası Valerien Ismael'e kesildi. Siyah-beyazlı yönetimin aldığı karara göre Fransız teknik direktörün önündeki 3 karşılaşmanın, Beşiktaş'taki geleceği hakkında belirleyici olacağı belirtildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşılaşmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2'lik skorla beraberlikle sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Valerien Ismael'in sezon başından beri gösterdiği performans, futbol kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in durumu tartışılmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Trabzonspor karşılaşmasında gösterilen kötü performans ve değişiklerin gecikmesi sonrası Ismael'e tepkiler artmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Fransız hoca maç sonunda taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Valerien Ismael, karşılaşmadan sonra sorulan istifa sorularına "Türkçe bilmiyorum ve maç hakkında konuşmak istiyorum" cevabını vermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Her seferinde Ismael'e sahip çıkan siyah-beyazlı kurmayların da Fransız çalıştırıcıya olan güveninin azaldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Oynanacak 3 karşılaşmanın sonucuna göre Valerien Ismael ile ilgili kararın verileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Fransız teknik direktörle bu maçların sonucuna göre yolların ayrılabileceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de sırasıyla Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray ile üst üste zorlu maçlar oynayacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Kara Kartal'ın alacağı sonuçlar Ismael'in kaderini belirleyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

3 maçlık kritik virajdan kayıpsız dönülmesi halinde Fransız hoca yerini sağlama alacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Yönetim, Süper Lig'de rakiplerle olan puan farkının fazla olmaması nedeniyle yaşanan kayıpların telafi edilebileceğini düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ismael için 3 maçlık kritik viraj!

Takvim'in haberine göre siyah-beyazlı yönetimin Fransız hoca hakkında son kararını Galatasaray derbisinden sonra vereceği öğrenildi.

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