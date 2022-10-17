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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında oynadığı derbi mücadelesinde Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşmayı yorumlarken o ana dikkat çekti. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 08:35
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - ZORLU MAÇIN KADER ADAMI BARDHI OLDU

Beşiktaş ilk yarı daha baskın olan taraftı. Ama hücum organizasyonları istenilen biçimde işlerlik kazanamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Trabzonspor'un ileri uç ve orta sahada pres yetersizliği olduğundan, onlar bu zaafı en aza indirmek için kalabalık, alan daraltan savunma uyguluyorlardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Beşiktaş'ın üretkenliğini engelleyen bir diğer neden de fizik olarak güçsüz Dele Alli'den olumlu bir katkı gelmeyişi idi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

N'Koudou da kişisel aksiyonlarını sergileyemedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Bu devrede üç gol oldu. İkisi Trabzonspor'dan Beşiktaş'ın büyük defans hataları yüzünden.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

İkinci devreye Beşiktaş yüksek tempolu başladı. Sağlı, sollu ataklarla Trabzon 18'ini adeta kuşattılar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Bu arada fazla vakit geçmeden iki doğru hamle geldi Abdullah Avcı'dan.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Ve bu arada maçın kırılma anı yaşandı. Bardhi farkı ikiye çıkaracak net fırsatı kaçırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Sonrasında Ismael'den hamleler geldi ve Cenk Tosun girer girmez kendine has zor gollerden birini attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Maç öncesi yaptığım analizde Beşiktaş'ın stoperde sıkıntılar yaşayacağını düşündüm. Saiss'in yerine oynayan Montero'nun maç eksiği vardı, ilk defa Taha ile oynayacaktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

İlk yarı kaleye üç orta geldi, diğer ikisine de rakip vurdu. Bu arada tabii ki istikbal var ama bazı genç oyunculara medyada erken övgüler yağdırmak fayda getirmiyor. Örnek: Tayyip Talha...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Avcı, Siopis'i oyuna geç aldı. Daha evvel üçüncü hakkı olarak kullanmalıydı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Oynadığı hiçbir maçta iyi bir performans göstermeyen Yusuf Yazıcı bir de kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Uğurcan'ın da ilk yarıda Salih Uçan'ın şutunu kurtarması takımı adına önemliydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ömer Üründül'den dikkat çeken Beşiktaş-Trabzonspor maçı yorumu!

Trabzonspor'un ağır Monaco maçından sonra Beşiktaş'tan aldığı 1 puan başarıdır.

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