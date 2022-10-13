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Beşiktaş'ın Trabzonspor derbisi öncesi idmanında Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı sürprizi

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, kritik bir derbiye çıkacak. Siyah beyazlılar, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Perşembe günü yapılan idmanda, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:34
Beşiktaş'ın Trabzonspor derbisi öncesi idmanında Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı sürprizi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 16 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalışması yaptı. İlk bölümde iki grup halinde savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirilen oyuncular, tam sahadaki çalışmayla günü tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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