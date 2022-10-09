İlginç pozisyon

Giresunspor maçının 15. Dakikasında çok ilginç anlar yaşandı. Sağdan kullanılan frikikte Tayyip, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Weghorst'un topu kontrol etmek istediği pozisyonda Hollandalı santrfor da yerde kaldı. Emrecan yaşanan karambolde topu önünde buldu ve vuruşunda Onurcan'dan seken meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Emrecan'ın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti ancak siyah-beyazlılar lehine Weghorst'un yerde kaldığı pozisyon için penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Hollandalı santrfor kaleci Onurcan'ın soluna doğru vuruşunu yaptı. Maçın başarılı isimlerinden olan Onurcan, penaltıda Weghorst'a gol izni vermemesine rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı.

GENÇLER GALİP

Beşiktaş U-19 Takımı, Elit A ligi 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 galip tamamlayan siyah-beyazlılar, sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Siyah-beyazlı gençlere galibiyeti getiren golleri, maça damgasını vuran Aytuğ Batur Kömeç kaydetti.