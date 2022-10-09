Haberler Beşiktaş İlginç pozisyon

İlginç pozisyon

Maçta 15’teki karambolde Emrecan golü VAR’da ofsayta takıldı ancak penaltı çıktı. Weghorst ise penaltıda Onurcan’ı geçemedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 06:50
İlginç pozisyon

Giresunspor maçının 15. Dakikasında çok ilginç anlar yaşandı. Sağdan kullanılan frikikte Tayyip, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Weghorst'un topu kontrol etmek istediği pozisyonda Hollandalı santrfor da yerde kaldı. Emrecan yaşanan karambolde topu önünde buldu ve vuruşunda Onurcan'dan seken meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Emrecan'ın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti ancak siyah-beyazlılar lehine Weghorst'un yerde kaldığı pozisyon için penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Hollandalı santrfor kaleci Onurcan'ın soluna doğru vuruşunu yaptı. Maçın başarılı isimlerinden olan Onurcan, penaltıda Weghorst'a gol izni vermemesine rağmen takımının mağlubiyetine engel olamadı.

GENÇLER GALİP

Beşiktaş U-19 Takımı, Elit A ligi 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 galip tamamlayan siyah-beyazlılar, sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Siyah-beyazlı gençlere galibiyeti getiren golleri, maça damgasını vuran Aytuğ Batur Kömeç kaydetti.

DİĞER
Oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Hakan Ural'dan duygusal paylaşım! "Çok erken yaşta baba oldum, hastaneden çıkışımız dün gibi..."
Burcu Esmersoy para basıyor! Aylık kazancını tam tamına...
UEFA açıkladı! Fenerbahçe ve Roma...
Cimbom'da büyük buluşma ocakta!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Çebi'ye seslendi! "Bonservisi lütfen alınsın"
Kartal Giresun'da uçtu!
Euro, dolar, gram, çeyrek altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Ekim)
KPSS Ön Lisans sınavı son giriş saati kaç?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Çebi'ye seslendi! "Bonservisi lütfen alınsın" Başkan Çebi'ye seslendi! "Bonservisi lütfen alınsın" 07:43
MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 01:10
Real Madrid tek golle kazandı! Real Madrid tek golle kazandı! 00:36
İspanya'dan Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray... İspanya'dan Depay iddiası! Ocak ayında G.Saray... 00:34
PSG'ye deplasmanda çelme! PSG'ye deplasmanda çelme! 00:19
PSG'ye deplasmanda çelme! PSG'ye deplasmanda çelme! 00:19
Daha Eski
Real Madrid tek golle kazandı! Real Madrid tek golle kazandı! 00:17
Real Madrid tek golle kazandı! Real Madrid tek golle kazandı! 00:17
Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç... Okan Buruk'tan flaş karar! 5 isim hariç... 00:16
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Trabzon maçında yok Beşiktaş'a sakatlık şoku! Trabzon maçında yok 00:08
Toroğlu'dan VAR'dan dönen gol yorumu: Güme gitti Toroğlu'dan VAR'dan dönen gol yorumu: Güme gitti 00:08
Ismael'den flaş zemin sözleri! Ismael'den flaş zemin sözleri! 00:08