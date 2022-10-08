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Josef de Souza Giresunspor galibiyeti sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Josef De Souza müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 22:23
Josef de Souza Giresunspor galibiyeti sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oldu. Tayyip Talha Sanuç'un golüyle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Beşiktaş'ta Josef de Souza karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Zemin hakkında eleştirilerde bulunan Brezilyalı yıldız, "Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, gerçekten çok kötü bir zeminde kaliteden bahsedemeyiz, sadece savaşmak gerekiyordu, biz de savaştık. Böyle bir sahada üç puan aldığımız için mutluyum" ifadelerini kullandı.

İŞTE JOSEF DE SOUZA'NIN SÖZLERİ

"Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, gerçekten çok kötü bir zeminde kaliteden bahsedemeyiz, sadece savaşmak gerekiyordu, biz de savaştık. Böyle bir sahada üç puan aldığımız için mutluyum"

"İki takım için de kaliteden bahsedemeyiz, pas yapamıyorsunuz. Elimizden geleni yaptık. İki maçtır da gol yemiyoruz, Trabzonspor maçına hazırlanacağız şimdi."

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