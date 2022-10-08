Haberler Beşiktaş Giresunspor - Beşiktaş | CANLI

Giresunspor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda hedef 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek. Giresunspor ise sahasında 3 puana ulaşmak istiyor. Giresunspor Beşiktaş maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 20:40
Giresunspor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek. Giresunspor ise sahasında 3 puana ulaşmak istiyor.

Giresunspor Beşiktaş maçını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Dele, Tayfur, Redmond, Weghorst

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada kocaman oldu! Ayşegül Yıldız'ın paylaşımına "Babasının kopyası" yorumları yağdı!
İstanbul'da batan teknedekileri deniz polisi kurtardı
F.Bahçe istemişti G.Saray devreye girdi!
Ismael'den Ghezzal açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Maça devam edemedi...
KPSS Ön Lisans sınavı son giriş saati kaç?
MARS RETROSU HANGİ BURÇLARI NASIL ETKİLİYOR | Mars Retrosu nedir?
Çılgın Sayısal Loto 8 Ekim Cumartesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Palut: Biz bugün mutlu olan taraftık Palut: Biz bugün mutlu olan taraftık 20:50
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:23
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Maça devam edemedi... Beşiktaş'a sakatlık şoku! Maça devam edemedi... 20:18
Cengiz'li Marsilya evinde kayıp! Cengiz'li Marsilya evinde kayıp! 19:59
Newcastle Brentford'u farklı devirdi! Newcastle Brentford'u farklı devirdi! 19:58
Sultanları Sırbistan engelini aşamadı! Sultanları Sırbistan engelini aşamadı! 19:57
Daha Eski
Giresunspor - Beşiktaş | CANLI Giresunspor - Beşiktaş | CANLI 19:55
Leicester Bournemout'a diş geçiremedi! Leicester Bournemout'a diş geçiremedi! 19:53
Lider Ajax hata yapmadı! Lider Ajax hata yapmadı! 19:46
Atletico Correa ile güldü! Atletico Correa ile güldü! 19:46
Rıdvan oynadı Rangers kazandı! Rıdvan oynadı Rangers kazandı! 19:42
Ismael'den Ghezzal açıklaması! Ismael'den Ghezzal açıklaması! 19:35