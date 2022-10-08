Giresunspor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor.
Siyah beyazlılarda hedef 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek. Giresunspor ise sahasında 3 puana ulaşmak istiyor.
Giresunspor Beşiktaş maçını haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Dele, Tayfur, Redmond, Weghorst
GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.