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Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen golcü futbolcumuz Burak Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Burak yaptığı konuşmada Fortuna Sittard'daki günlerinden bahsederken, kendisi hakkında çıkan spekülatif haberlere cevap verdi. Öte yandan Burak Yılmaz, 2005 yılında, Beşiktaş - Rizespor maçı sonrası ağladığını itiraf etti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 13:54
Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen Burak Yılmaz, kariyerine Fortuna Sittard'da devam ediyor.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

37 yaşındaki golcü, Hollanda basınına bir röportaj verdi ve dikkati çeken ifadelere imza attı.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Röportajda yakın zamanda Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'ni ailesiyle birlikte ziyaret ettiği hatırlatılan futbolcunun, ülkedeki kültüre uyum sağlamaya başladığı hatırlatıldı.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Yılmaz yaşının ilerlemesine karşın nasıl kariyerine devam edebildiğinin sırlarını anlattı.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Burak Yılmaz, "Futbol oynamak bazen birileri için çalışmaktan çok bir hobi olarak görünebilir.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Profesyonel futbolcu olmak bir meslektir. Günde 24 saat yaşamak zorundasın.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Sıkı çalışmalı, sağlıklı beslenmeli ve yeterince uyumanız gerekir.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Ancak; bu şekilde kariyerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Çalışma etiğine dikkati çeken Burak Yılmaz, Hollanda'daki kültüre de adapte olduğunu dile getirdi.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Golcü oyuncu, "Hollanda Ligi'nin harika olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu konuda ciddiyim. Ama bazen futbolun çalışmaktan çok bir hobi olduğu fikrine burada kapılıyorum.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Mesela bir yenilgiden sonra Fortuna Sittard'da oynayan oyuncuların gülümsediğini görebilirsiniz. Bunu anlayamadım.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Yenilginin, dünyanın sonu demek olduğundan daha iyi bir şey bilmiyorum. Bu rahat yaklaşıma alışmam gerekiyor" dedi.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Röportajda Burak Yılmaz'ın kariyerinden kesitler verilirken ligin 4. haftasında Heerenveen ile oynanan maçta golcü oyuncunun top toplayıcı çocuğa yaklaşımı da hatırlatıldı.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Burak Yılmaz top toplayıcı çocuğun elinden topu sinirli şekilde aldığı an için, "Elbette geriye dönüp baktığımda bununla gurur duymuyorum. Ama bu durum maçı kazanmayı isteme dürtüsüyle yapılmış bir hareketti" diye konuştu.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Bu arada Burak Yılmaz'ın antrenmanlarda frikik çalıştığına vurgu yapılırken, 'Burak Yılmaz tıpkı Pierre van Hooijdonk'un futbolu bırakana kadar çalıştığı gibi çalışıyor' denildi.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Burak Yılmaz serbest vuruşlar konusunda ise "Zaten ekstra çalışmayan oyuncuları anlamıyorum. Bunu Fortuna'daki çocuklara da söylüyorum. Serbest vuruş çok önemli bir silah. Bunu Pierre van Hooijdonk ile de tartıştık, konuştuk.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Antrenmandan sonra serbest vuruş çalışmak da önemli bir çabadır. Hollandalılar serbest vuruş konusuna yatırım yapmalı. Bunu yaparlarsa eksiksiz olabilirler. Sadece yap, karşılığında çok şey alırsın" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

"SNEIJDER UMARIM FORTUNA'YA GELİR"
Burak Yılmaz, Hollanda futbol kültürüne yabancı olmadığı vurgusu da yaptı. Yılmaz, "Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, Robin van Persie, Clarence Seedorf gibi isimleri iyi biliyorum. Sven Botman ve Wesley Sneijder en iyi arkadaşlarım arasında. Umarım Wesley yakında Fortuna'ya gelir. Görevinin ne olduğu umurumda değil. Harika bir iş olur" diye konuştu.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

"DUŞTAYKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"
Öte yandan Burak Yılmaz, 2005 yılında Beşiktaş - Rizespor maçında dramatik bir an yaşadığını itiraf etti. Burak Yılmaz, "Duştayken ağladım. Çok ağladım. Bu kadar çok fırsatı kaçıran bir forvet asla olmaz diye düşündüm. Tamamen harap oldum. Sonrasında o dönemki teknik direktörümüz Jean Tigana geldi, beni gördü. Bana Michel Platini'nin dahi kendini iyi hissetmediğini anlattı. Bu yorum çok önemliydi. Yola devam edebilmeyi öğrendim. Futbolda, daha doğrusu hayatın tamamında bu çok önemli. Ben dahil herkesin güven duymaya ihtiyacı var. Kariyeriniz adına belki de dönüm noktası olabilecek bir anda size itici güç olabilecek, güç verecek Tigana gibi bir teknik direktöre sahip olmak güzel" dedi.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Fortuna Sittard'da genç oyunculara örnek olmak istediğinin de altını çizen Burak Yılmaz, "Futbolcular her zaman yanıma gelebilir. Onlara destek olabilirim" derken, Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Guus Hiddink ile ilgili olarak da "Hiddink, futbolculara nasıl dokunacağını bilen, arkadaş canlısı tatlı bir insandı. Bana bir baba gibi davrandı. Hiddink'in bana öğrettiklerinin aynısını Fortuna'da oyunculara öğretmeyi umuyorum. En iyi olmanın dışında mütevazı olabilmek de önemlidir" açıklamasında bulundu.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

"SAÇMALIK, UTANÇ VERİCİ, SAYGISIZCA"
Fortuna Sittard'da kadroyu belirlediği, prim dağıttığı ve antrenör Sjors Ultee'nin kaderini belirlediği iddialarına ise golcü oyuncu sert bir yanıt verdi. Daha önce de bu konuda konuşan Burak Yılmaz, "Bu iddialar saçma, utanç verici ve saygısızca. Ben şu anda bir futbolcuyum. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

Sittard ile 2007 yılına kadar süren bir sözleşme imzalayan Burak Yılmaz geleceği için de "Antrenör olmak istiyorum elbette. Ama bu sezon ve gelecek sezon kendi futboluma odaklanacağım. Sonra antrenörlük konusunda gelişmeyi hedefliyorum. Ayrıca iyi bir futbolcu çok iyi bir antrenör olacak diye bir kural yok" değerlendirmesinde bulundu.

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