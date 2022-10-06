Burak Yılmaz Hollanda basınına konuştu! "Utanç verici, saygısızca"

"DUŞTAYKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Öte yandan Burak Yılmaz, 2005 yılında Beşiktaş - Rizespor maçında dramatik bir an yaşadığını itiraf etti. Burak Yılmaz, "Duştayken ağladım. Çok ağladım. Bu kadar çok fırsatı kaçıran bir forvet asla olmaz diye düşündüm. Tamamen harap oldum. Sonrasında o dönemki teknik direktörümüz Jean Tigana geldi, beni gördü. Bana Michel Platini'nin dahi kendini iyi hissetmediğini anlattı. Bu yorum çok önemliydi. Yola devam edebilmeyi öğrendim. Futbolda, daha doğrusu hayatın tamamında bu çok önemli. Ben dahil herkesin güven duymaya ihtiyacı var. Kariyeriniz adına belki de dönüm noktası olabilecek bir anda size itici güç olabilecek, güç verecek Tigana gibi bir teknik direktöre sahip olmak güzel" dedi.