Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılardaki kariyerine etkili bir başlangıç yaptı.
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılardaki kariyerine etkili bir başlangıç yaptı.
Muleka, düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor.
DERBİDE OYUNDAN ALINDI
Yıldız futbolcu, geride kalan 8 maçta 4 gollük katkı yaptı.
Muleka, Fenerbahçe derbisinde 73. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bırakmıştı.
MULEKA'YA TERAPİ
Demokratik Kongolu futbolcu, oyundan alındığı için bir hayli üzgündü.
Valerien Ismael, bu gelişmenin ardından öğrencisiyle görüştü.
Fransız teknik adam, Muleka'ya olan güveninin sözlü bir şekilde dile getirdi.
"BU TAKIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASISIN"
Valerien Ismael, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
"Sen, bu kadronun çok önemli parçalarından birisin.
Senden maksimum verimi almak istediğimi sakın unutma."
OYUNDAN NEDEN ALDIĞINI ANLATTI
Öte yandan Ismael, Beşiktaş'ın saha içindeki kozlarından biri olan Muleka'yı neden oyundan aldığını anlattı.
Valerien Ismael, sezon içinde Muleka'dan maksimum verim almayı amaçlıyor.
Fransız çalıştırıcı, atak yollarında yıldız futbolcuya ihtiyacının olacağını, kendisini değersiz hissetmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Muleka, Beşiktaş'a Standart Liege'den 3.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu.
Yıldız ismin Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.