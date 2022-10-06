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Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da gösterdiği performansla İstanbul devlerinin dikkatini çeken ve sezon başında Standart Liege'den bonservisi alınan Jacson Muleka, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide oyundan alınmıştı. Oyundan alınmasının ardından mutsuz olduğu gözlenen yıldız isimle Valerien Ismael, özel olarak ilgilendi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 13:05
Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılardaki kariyerine etkili bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Muleka, düzenli olarak ilk 11'de oynamak istiyor.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

DERBİDE OYUNDAN ALINDI
Yıldız futbolcu, geride kalan 8 maçta 4 gollük katkı yaptı.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Muleka, Fenerbahçe derbisinde 73. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bırakmıştı.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

MULEKA'YA TERAPİ
Demokratik Kongolu futbolcu, oyundan alındığı için bir hayli üzgündü.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Valerien Ismael, bu gelişmenin ardından öğrencisiyle görüştü.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Fransız teknik adam, Muleka'ya olan güveninin sözlü bir şekilde dile getirdi.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

"BU TAKIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASISIN"
Valerien Ismael, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

"Sen, bu kadronun çok önemli parçalarından birisin.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Senden maksimum verimi almak istediğimi sakın unutma."

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

OYUNDAN NEDEN ALDIĞINI ANLATTI
Öte yandan Ismael, Beşiktaş'ın saha içindeki kozlarından biri olan Muleka'yı neden oyundan aldığını anlattı.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Valerien Ismael, sezon içinde Muleka'dan maksimum verim almayı amaçlıyor.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Fransız çalıştırıcı, atak yollarında yıldız futbolcuya ihtiyacının olacağını, kendisini değersiz hissetmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Muleka, Beşiktaş'a Standart Liege'den 3.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Beşiktaş'ta Muleka'ya terapi! Valerien Ismael özel konuştu

Yıldız ismin Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

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