BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Valerien Ismael sözleri!

DİLİMDE TÜY BİTTİ!

Haziran başından itibaren Valerien Ismael'e olan güvenim her geçen biraz daha azaldı. Önce dünyada başka sistem yokmuş gibi üçlü savunma diye diretmesi ve eleştiriler karşısında vazgeçmesi, Gedson-Salih ikilisini oyundan çıkacak ilk oyuncular olarak görürken eleştirilince bundan vazgeçmesi, maçın kırılma anlarında doğru müdahaleler yapamaması ve daha bir çok şey nedeniyle "Ismael Beşiktaş'ın hocası değil" diyorum!