Haberler Beşiktaş İsmael’e güvenelim

İsmael’e güvenelim

Veli Kavlak, Valeiren İsmael'e şu sözlerle sahip çıktı: "Uzun vadede Valerien Ismael'in çok başarılı olacağını düşünüyorum. İlk sinyallerini sezon başında vermişti. Karamsar olmaya gerek yok. Örnek vereyim; F.Bahçe maçını kazandığımız zaman herkes Valerien Ismael'in ne kadar büyük hoca olduğunu konuşacak."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
İsmael’e güvenelim
Veli Kavlak, Valeiren İsmael'e şu sözlerle sahip çıktı: "Uzun vadede Valerien Ismael'in çok başarılı olacağını düşünüyorum. İlk sinyallerini sezon başında vermişti. Karamsar olmaya gerek yok. Örnek vereyim; F.Bahçe maçını kazandığımız zaman herkes Valerien Ismael'in ne kadar büyük hoca olduğunu konuşacak."
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