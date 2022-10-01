İsmael’e güvenelim

Veli Kavlak, Valeiren İsmael'e şu sözlerle sahip çıktı: "Uzun vadede Valerien Ismael'in çok başarılı olacağını düşünüyorum. İlk sinyallerini sezon başında vermişti. Karamsar olmaya gerek yok. Örnek vereyim; F.Bahçe maçını kazandığımız zaman herkes Valerien Ismael'in ne kadar büyük hoca olduğunu konuşacak."
Veli Kavlak, Valeiren İsmael'e şu sözlerle sahip çıktı: "Uzun vadede Valerien Ismael'in çok başarılı olacağını düşünüyorum. İlk sinyallerini sezon başında vermişti. Karamsar olmaya gerek yok. Örnek vereyim; F.Bahçe maçını kazandığımız zaman herkes Valerien Ismael'in ne kadar büyük hoca olduğunu konuşacak."