Emirhan İlkhan futbolu bırakmanın eşiğinden dönmüş! Beşiktaş'ta o anısını anlattı

İtalyan basını, Emirhan İlkhan'ın daha önce futbolu bırakmanın eşiğinden döndüğünü okurlarına aktardı. Emirhan ve abisinin o diyaloğu sonrası, genç oyuncunun futbola devam ettiği ifade edildi.

"FUTBOLU BIRAKACAKTIM"

Emirhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbolu bırakacaktım. Her gün toplu taşıma ile antrenmana gidip gelemiyordum. Akşam eve dönüyordum. Yol çok uzun sürüyordu ve yolda çok zaman kaybediyordum. Artık ders çalışamıyordum." dedi.

Genç oyuncu konuşmasının devamında altyapıdaki hocasıyla olan konuşmasını anlattı ve şu sözler söylediğini ifade etti:

"Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz. 5 yıldan fazladır bu formayı giyiyorum ama devam etmem imkansız. Tesisler çok uzak. Benim yaşımda bir çocuğun İstanbul'da akşamları dışarıda olması tehlike arz ediyor. Çalışmayı seviyorum, bir gün üniversiteye gitmek istiyorum. Bu yüzden hayatıma dair başka bir yol bulacağım."

"SAHİP OLDUĞUN YETENEKLE BURADA DURAMAZSIN"

Öte yandan Emirhan, abisinin kendisiyle yaptığı konuşmada, kendisi bu sözlerle motive olduğunu ve futbol kariyerine devam ettiğini aktardı:

"Kardeşim, sahip olduğun yetenekle burada daha fazla duramazsın. Zaten binlerce kez fedakarlık yaptın. Ailen, biz seninle beraberiz. Yaptıklarını denize atamayız. Sana yardım edeceğim. Her şeyden vazgeçiyorum, sen bunu hak ediyorsun kardeşim."

