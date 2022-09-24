Haberler Beşiktaş Transfer haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Transfer haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

İstanbul'un 3 büyük devi, yeşil sahaların yanı sıra transferde de karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'ya talip oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 13:13
Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 16 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, üç büyüklerin dikkatini çekti.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Siyah-beyazlı formayla profesyonel olarak ilk kez geçen sezon Süper Lig'deki Trabzonspor maçında süre almıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Genç savunmacı ardından, Kasımpaşa maçında 90 dakika görev yapmıştı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Efe, bu sezon 1'inci Lig'de 5 karşılaşmada oynadı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Gösterdiği performansla U18 Milli Takımı'na davet edildi.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Efe'yi; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin scout ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Efe Sarıkaya, bu sezon 1'inci Lig'de forma giyen en genç futbolcu oldu.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Genç oyuncuyu, aynı ligde mücadele eden kulüplerin de izlediği ifade edildi.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Altay'ın defans oyuncusunun bu performansını devam ettirmesi halinde sezon sonunda yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Öte yandan Efe, Altay'da futbola başladı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Şubat ayında İzmir temsilcisi ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Son dönemde Cenk Özkaçar'ın Fransız ekibi Lyon'a ve Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a satışlarıyla gelir elde eden Altay, Efe'yi de parlatmayı hedefliyor.

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