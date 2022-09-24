Transfer haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray 16 yaşındaki Efe Sarıkaya'nın peşine düştü!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 16 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, üç büyüklerin dikkatini çekti.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 16 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, üç büyüklerin dikkatini çekti.
Siyah-beyazlı formayla profesyonel olarak ilk kez geçen sezon Süper Lig'deki Trabzonspor maçında süre almıştı.
Genç savunmacı ardından, Kasımpaşa maçında 90 dakika görev yapmıştı.
Efe, bu sezon 1'inci Lig'de 5 karşılaşmada oynadı.
Gösterdiği performansla U18 Milli Takımı'na davet edildi.
Efe'yi; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin scout ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.
Efe Sarıkaya, bu sezon 1'inci Lig'de forma giyen en genç futbolcu oldu.
Genç oyuncuyu, aynı ligde mücadele eden kulüplerin de izlediği ifade edildi.
Altay'ın defans oyuncusunun bu performansını devam ettirmesi halinde sezon sonunda yuvada kalma ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.
Öte yandan Efe, Altay'da futbola başladı.
Şubat ayında İzmir temsilcisi ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Son dönemde Cenk Özkaçar'ın Fransız ekibi Lyon'a ve Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a satışlarıyla gelir elde eden Altay, Efe'yi de parlatmayı hedefliyor.
EFE SARIKAYA KİMDİR?
Efe Sarıkaya, 30 Kasım 2005'te dünyaya geldi.
Mevkii stoper olan Efe, tercih edilmesi halinde sol bekte de forma giyebiliyor.
Sol ayağını kullanan Efe'nin sözleşmesi Haziran 2024'e dek devam ediyor.