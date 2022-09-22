Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması! "Hiç aklıma gelmedi"

Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesi Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın durumu merak konusu. Siyah beyazlılarda yıldız futbolcu sakatlığı üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte o sözler;

"Böyle bir açıklama yapacağım aklıma gelmezdi. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haberler görmeye başladım. Bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza bilgilendirmek isterim.

Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haber görmeye başladım ve bu haberlerin kasıtlı olarak, bize zarar vermek için yapıldığını biliyorum. Bu büyük kulübe hizmet etmek için %200'üm ile hazırlanıyorum.

Niyetimden şüphe edenler için hatırlatmak isterim, Alanyaspor maçında sakat olmama rağmen oynamak istedim ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldım. Hazır olmak için çalışmalarım devam ediyor. En yakın zamanda geri dönmek dileğiyle."