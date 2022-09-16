Rıdvan’a ağır eleştiri

Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İskoçya Ligi'ni yorumlayan Neil McCann, Rıdvan'ı eleştirdi. McCann, "Rıdvan, bonuslarla birlikte 5 milyon Sterlin'e transfer oldu. Bu kadar para verildi ancak takımda bir iz bırakmış değil" diye konuştu.
Rangers'atransfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İskoçya Ligi'ni yorumlayan Neil McCann, Rıdvan'ı eleştirdi. McCann, "Rıdvan, bonuslarla birlikte 5 milyon Sterlin'e transfer oldu. Bu kadar para verildi ancak takımda bir iz bırakmış değil" diye konuştu.