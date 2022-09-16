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Rıdvan’a ağır eleştiri

Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İskoçya Ligi'ni yorumlayan Neil McCann, Rıdvan'ı eleştirdi. McCann, "Rıdvan, bonuslarla birlikte 5 milyon Sterlin'e transfer oldu. Bu kadar para verildi ancak takımda bir iz bırakmış değil" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Rıdvan’a ağır eleştiri
Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İskoçya Ligi'ni yorumlayan Neil McCann, Rıdvan'ı eleştirdi. McCann, "Rıdvan, bonuslarla birlikte 5 milyon Sterlin'e transfer oldu. Bu kadar para verildi ancak takımda bir iz bırakmış değil" diye konuştu.
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