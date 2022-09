Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlığı için 3 aday!

Beşiktaş'ta Divan Kurulu'nda başkanlık seçimi heyecanı yaşanacak. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün dışında iki aday daha bulunuyor.



DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI İÇİN 3 ADAY BULUNUYOR

Beşiktaş'ın eski divan kurulu başkanlarından Yalçın Karadeniz, Divan Kurulu için başkanlığa adaylığını açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda Karadeniz'den sonra Aydoğan Cevahir de başkanlık için aday oldu.

YALÇIN KARADENİZ'İN AÇIKLAMALARI

Yalçın Karadeniz, yaptığı açıklamada, "Divan seçimlerinde aday oldum. Divan Başkanı koltuğunda oturmak için başkanlık yapmamak gerek. Bana camia içinden çok destek geliyor. 2015 yılında denizin bittiğini anlatmaya çalıştım. Ben kahin ya da evliya değilim. Mali tablo açısından bir şeyler söylerken raporlar üstünden konuşuyordum. Konuşmacıların yüzde 40'ı son kongrede bana teşekkür ederek başladı konuşmasına. 'Beşiktaş'a ihanet ediyor' denilip beni ihraç etmişlerdi. Biz gereken şeyleri anlattık. Ahmet Nur Çebi de ibra aldıktan sonra, "Yalçın ağabeyimiz bu kürsüden denizin bittiğini anlattı ama inanamadık. Tarih onu haklı çıkardı" dedi. Keşke kulüp batma noktasına gelmeseydi, ben de haklı çıkmasaydım. Beşiktaş için aydınlık günler diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



TEVFİK YAMANTÜRK'ÜN SOSYAL MEDYA HESABINDAN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Beşiktaş'ın mevcut divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, başkanlık için net bir mesaj vermişti. Sosyal medya hesabından adaylığını açıklayan Yamantürk, "Hem özel hayatımda hem iş hayatımda yola çıktığım insanları değiştirmem. Bu yüzden geçen dönemki arkadaşlarımızla tekrar Beşiktaş Divan Başkanlığı'na adayız" dedi. Yamantürk, siyah-beyazlı kulübün yaşadığı borç sıkıntısını atlatması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Yamantürk, kulüplerin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Ben Beşiktaşlılara şunu vadediyorum, Beşiktaş'ın borçlarını ödeyeceğiz. Beşiktaş, bir Türk kulübü olarak kalacak. Bunu ısrarla söylüyorum. Aksi takdirde bu düzen devam edemez." diye konuştu.

Kulüplerin bankalarla yaptığı anlaşmayla satılma tehlikelerinin olduğunu aktaran Yamantürk, şunları kaydetti:

"Seçimi kazanırsak denetleme kuruluyla oturacağız, çalışacağız, konuşacağız. Bilgilerimizi güncellemelerini rica edeceğiz. 60 milyon avro geliriniz vardı, bu sene o kadar olur mu bilmiyorum. 25-30 milyon avro civarında faiz ödüyorsunuz. Gitti mi gelirin yarısı, gitti. Futbolculara ödenen maaşların bilgisi henüz önümüze gelmedi, onu da öğreneceğiz. Geçen yıl bizi iki kere yenen Ajax, 22 milyon avro maaş ödeyen bir takımdı. Şimdi yine 40-45 milyon avroları bulduğumuzu duyuyorum. 45'e 25 de faiz koyun 70 milyon avro. Gelir 60 milyon avro, nasıl olacak bu? Bakın anapara demiyorum. İlave borçlanma var diyorum.

Kredi veren buna ne kadar tahammül eder? Dolayısıyla bir tehlike söz konusu. Kredi veren yarın kalkıp da 'Kardeşim bu iş böyle devam edemiyor' diyebilir. Burası bir ticari müessese. Bakmayın kulüpçülük oynandığına. Çok ciddi bir ticari müessese hem de. 'Ben paramı geri istiyorum, onu da bu şartlarda bu yönetimle ben alamam' dediği an film kopuyor. Dolayısıyla çok ciddi bir tehlike var. Ne olacak? Koskoca banka, kreditör, kulübü yönetmeyeceğine göre bunu parasını ödeyecek birisine devredecek. Bitti. Benim dediğim oluyor yani maalesef. Akıllı olduğum için, diğerlerinden daha bilgili olduğum için bunu söylemiyorum. İşin sonunun nereye gittiğini görüyorum."

Kulüplerin satılmasının mümkün olup olmadığı yönündeki soruya Yamantürk, "Tabii ki mümkün. Niye mümkün olmasın? Devlet bankası kimin parasını veriyor, milletin parasını veriyor. Bu camiaların taraftar sayısı on milyon, on beş milyon, yirmi milyon, yirmi beş milyon diye söyleniyor. Geri kalan insanların da birçoğunun futbolla, kulüpçülükle alakası yok. Yapılan hataları bu işlerle hiç alakası olmayan insanlar niye ödesin? Yani İstanbul'da oturacağım, akşam maça gideceğim, hatayı ben yapacağım ama bu işin vebalini, hayatında İstanbul'a gelmemiş, hayatında futbol maçı seyretmemiş, bu işle hiç alakası olmayan, ayın on beşini zor gören Siirt'in Dodan'ındaki Erzurum'un Tortumu'ndaki insanlar ödesin." cevabını verdi.

AYDOĞAN CEVAHİR 2019'DA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Aydoğan Cevahir, daha önce Yeniköy Spor Kulübü Başkanlığı, Sarıyer Spor Kulübü Asbaşkanlığı, Feriköy Spor Kulübü 2. Başkanlığı, Alibeyköy Spor Klubü Başkanlığı, Kireçburnu Spor Kulübü Başkanlığı ve Tarabya Spor Kulübü Başkanlığı yapmıştı. Cevahir 2019 yılında Beşiktaş'ta başkan adaylığını açıklamıştı.