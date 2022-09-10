Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala Adana Demirspor'dan, Fenerbahçe'nin de istediği Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna katmıştı. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardat, transfer süreciyle alakalı o detayı açıkladı. İşte o yazı... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 07:47
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

SİNAN VARDAR-MÜTHİŞ TRANSFERİN GERÇEK HİKAYESİ

Beşiktaş bu sezon Premier Lig'de mücadele eden oyuncuları kadrosuna dahil etti. Kulübün son yıllardaki en iyi transfer performansını izledik. Hepsi birbirinden değerli isimler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Başta Başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere kulüpte emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Dele Alli gibi dünyanın sayılı bir yıldızı kadroya kazandılırken ilk 4 hafta itibariyle Weghorst yılın transferi olarak nitelendiriliyor. Saiss, Muleka, Masuaku, Gedson da çok kısa zamanda takıma adapte oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Redmond izlediğim kadarıyla çok iyi bir kumaş. Salih ve N'Koudou da yeni transfer gibi takıma müthiş bir güç katıyor. Ghezzal ve Josef'in takıma katılmasıyla, Beşiktaş kağıt üzerinde şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

YERLİLER RAHATLATTI

Transferin bitmesine kısa süre kala Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç'un kadroya katılması 8+3 yabancı kontenjanı bakımından Beşiktaş'ı rahatlatacaktır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Transferin son birkaç gününde Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a kazandırılmasında ben de elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalıştım. Faik Çetiner ile birlikte Eko Türk TV'de her hafta salı akşamları yayınlanan Bizim Stadyum'da bu haftaki konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Çok sevdiğim dostum Murat Sancak, program sırasında Tayyip Talha transferi için Belçika takımıyla anlaşmak üzere olduğunu söyledi. Ben de sevgili başkana Beşiktaşlıların, Tayyip Talha'yı takımda görmek istediklerini vurgulayarak Beşiktaş'a öncelik vermesini söyledim. Bizim Stadyum'da Murat Bey dobra dobra bu transferde yaşananları anlattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Bu transfer için 1.5 aydır Beşiktaş'la görüştüğünü ancak Beşiktaş'ın cebinde 'akrep' olduğunu vurguladı. Tayyip Talha için Fenerbahçe de devredeydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Belçika Kulübü, peşinatta yan çizip, Serdar Dursun, Adana Demirspor'a gitmek istemeyince ibre Beşiktaş'a döndü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

SANCAK'TAN BİZZAT İSTEDİM

Murat Sancak isteseydi Tayyip Talha transferinde ortamı kızıştırabilir ve bu transferde kulübünün kasasına iki katı para kazandırabilirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Sancak son yıllarda Türk Futbolu'nda yer alan tüccar başkanların dışında saygın bir profil çiziyor. Bu saygılı duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Sonrası film gibi... Genç futbolcunun transferin son anlarında İstanbul'a gelip TFF'nin Levent binasında imza atışıyla Beşiktaşlıların yaşadığı büyük mutululuk...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Tayyip Talha transferi beni çok umutlandırdı. Genç ve yetenekli bir kardeşimiz. Gelecekte de Avrupa kulübüne satışta Beşiktaş'a önemli miktarda para kazandırabilir. Umarım Beşiktaş'ta ve Milli Takım'ımızda büyük başarılara imza atar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Sonuçta; genç ve yetenekli bir oyuncunun Beşiktaş'a kazandırılması için Başkan ve yönetime katkı sağlamak istedim. Sosyal medyada çokça teşekkür mesajları aldım. Sevgi ve saygısını ileten tüm futbolseverlere teşekkürü borç bilirim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar Tayyip Talha Sanuç transferiyle ilgili o detayı açıkladı!

Bu önemli transfer Beşiktaş adına mutlu sonla bitti. Sevginiz ve desteğinizle, Türk futbolu ve Beşiktaş'ın bir neferi olmaya her zaman devam edeceğim. Her şey Beşiktaş ve Türk Futbolu için...

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