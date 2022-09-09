Beşiktaş'ta flaş Atiba kararı! Lisansı...

Beşiktaş'ta transfer döneminin sona ermesinin ardından kadro şekillendi.
Beşiktaş'ta transfer döneminin sona ermesinin ardından kadro şekillendi.
Teknik direktör Valerien Ismael'in listesine göre hareket eden yönetim, birçok takviyeyle kadroyu güçlendirdi.
Son transferlerle birlikte siyah-beyazlıların kadrosundaki yabancı sayısı 15'e yükseldi.
Bu durumda mevcut yabancı sınırı nedeniyle 1 futbolcu kadroya kaydettirilemeyecek.
Nathan Redmond ile birlikte 15'e çıkan yabancı sayısında 1 eksilmeyi planlayan siyah-beyazlılarda karar verildi.
ATIBA'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULUYOR!
Kara-Kartal, 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini dondurma kararı aldı.
Beşiktaş'ın Tyler Boyd ile Atiba Hutchinson arasından Kanadalı oyununun sözleşmesini dondurma kararı aldığı ifade edildi.
Siyah-beyazlılarda 10. sezonunu yaşayan Atiba, Beşiktaş formasıyla çıktığı 326 maçta 26 gol 23 asistlik katkı sağladı.
Kanadalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 97 karşılaşmada forma giydi.
Bu müsabakalarda 9 gol kaydetti.