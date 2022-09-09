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Beşiktaş'ta flaş Atiba kararı! Lisansı...

Son dakika spor haberi: Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefinde olan Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde yapılan birçok transferle kadro güçlendirildi. Son olarak Nathan Redmond transferiyle yabancı sayısı 15'e yükselen siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson ile ilgili flaş bir karar alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 15:27
Beşiktaş'ta flaş Atiba kararı! Lisansı...

Beşiktaş'ta transfer döneminin sona ermesinin ardından kadro şekillendi.

Beşiktaş'ta flaş Atiba kararı! Lisansı...

Teknik direktör Valerien Ismael'in listesine göre hareket eden yönetim, birçok takviyeyle kadroyu güçlendirdi.

Beşiktaş'ta flaş Atiba kararı! Lisansı...

Son transferlerle birlikte siyah-beyazlıların kadrosundaki yabancı sayısı 15'e yükseldi.

Beşiktaş'ta flaş Atiba kararı! Lisansı...

Bu durumda mevcut yabancı sınırı nedeniyle 1 futbolcu kadroya kaydettirilemeyecek.

Beşiktaş'ta flaş Atiba kararı! Lisansı...

Nathan Redmond ile birlikte 15'e çıkan yabancı sayısında 1 eksilmeyi planlayan siyah-beyazlılarda karar verildi.

Beşiktaş'ta flaş Atiba kararı! Lisansı...

ATIBA'NIN SÖZLEŞMESİ DONDURULUYOR!
Kara-Kartal, 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini dondurma kararı aldı.

Beşiktaş'ta flaş Atiba kararı! Lisansı...

Beşiktaş'ın Tyler Boyd ile Atiba Hutchinson arasından Kanadalı oyununun sözleşmesini dondurma kararı aldığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta flaş Atiba kararı! Lisansı...

Siyah-beyazlılarda 10. sezonunu yaşayan Atiba, Beşiktaş formasıyla çıktığı 326 maçta 26 gol 23 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'ta flaş Atiba kararı! Lisansı...

Kanadalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 97 karşılaşmada forma giydi.

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