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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs gözaltına alındı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı futbolculara saldıran B.Ö adlı şahsın gözaltına alındığı açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 07:12 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 07:12
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs gözaltına alındı

Başkent'te oynanan Ankaragücü- Beşiktaş maçına, karşılaşma sonunda B.Ö., adlı taraftarın gerçekleştirdiği saldırı damga vurdu. Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı müsabakada hakemin bitiş düdüğüyle birlikte orta sahaya koşan B.Ö, havada tekme atarak beşiktaşlı futbolculara saldırdıktan sonra saha bir anda karıştı. Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Saldırı ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçında kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak giren ve Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö.'nün gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirildi.

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